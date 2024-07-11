小米15 Ultra晶片、電池、攝像全面升級　將在2025發售值得期待？

小米15系列手機即將推出，包括小米15、小米15 Pro和小米15 Ultra。小米15和小米15 Pro預計會在10月發布，而小米15 Ultra則計劃在2025年2月上市，與小米14 Ultra的發布時間相近。目前，小米15 Ultra的國行型號25010PN30C已在IMEI數據庫中出現，預示着它將面向國內、印度和全球市場。



小米15 Ultra會是你期待的嗎？（x）

屏幕設計方面，小米15 Ultra可能會繼續採用小米14 Ultra上受到好評的全等深微曲屏設計，這種設計在握持和觀看體驗上都優於直屏和傳統曲屏。屏幕外層可能覆蓋硬度極高的小米龍晶玻璃，其硬度達到860 HV0.025，可能還會升級為新一代產品。

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核心配置上，小米15 Ultra預計會搭載高通驍龍8 Gen4處理器，存儲配置從12GB RAM和256GB ROM起步。電池容量預計超過5500mAh，支持至少90W有線快充和80W無線快充，確保了出色的續航能力和快速充電體驗。

在影像系統方面，小米15 Ultra有望進行重大升級。副攝像頭可能採用全新定製傳感器，而主攝像頭可能配備新一代的一英寸傳感器，預示着該機型在攝影能力上將有顯著提升。具體的配置和特性還需等待官方的正式發布。

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