特朗普稱讓鮑威爾留任聯儲局主席至任期屆滿　有意委戴蒙任財長

美國前總統特朗普即將代表共和黨出選今總統選舉，他接受《彭博》訪問時，會將經濟政策歸納為「低利率﹑低稅率」，並表示有重大刺激措施將生意帶回美國。他又指出會讓聯儲局主席鮑威爾留任至屆滿，又表示有意當選後會委任摩根大通行政總裁戴蒙出任財長。



訪問是在特朗普獲共和黨正式提名前數周進行，而鮑威爾的任期將於2026年屆滿。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）。（Reuters）

鮑威爾任期將於2026年屆滿

在訪問中特朗普指出會鮑威爾完成任期，特別是他認為對方正做正確的事情。談及稅率時，特朗普期望企業稅率可由目前的21%降至15%，若太難實現則希望可以降至20%，因他喜歡這簡單數字。

特朗普去年曾抨擊戴蒙是「名過其實的全球主義分子」，但此刻他表示會考慮將戴蒙任命為財長。特朗普指，希望吸納多些前商界領袖入政府，包括商業管理軟體Great Plains Software被微軟收購前的CEO、 北達科他州州長Doug Burgum，前凱雷CEO、弗吉尼亞州州長 Glenn Youngkin。特朗普指，「Youngkin是一流的，我會想讓他加入我的政府。」

稱台灣搶走美國晶片生意

台海局勢方面，特朗普指，隔着半個地球去保衛一個島嶼存在實際困難，而且他希望台灣向美國支付保護費，「我的意思是，我們得多蠢啊？他們搶走了我們所有的晶片生意，」 特朗普說，「他們超級有錢。」

總統特赦方面，特朗普指，如果被裁定犯下聯邦罪行，他不會赦免自己，「我不會考慮」。