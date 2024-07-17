美媒：美國接獲伊朗企圖刺殺特朗普情報　未有證據顯示與槍擊有關

美國有線電視新聞網（CNN）7月16日引述多位知情人士報道，美國當局最近幾週接獲情報，獲知有關伊朗企圖刺殺美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的情報，特勤局因此最近幾週已加強對特朗普的保安。不過，暫時未有證據顯示與20歲槍手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）7月13日在賓夕法尼亞州的行動有關。



CNN報道，目前尚不清楚當局有否向特朗普競選團隊通報伊朗威脅的細節，特朗普團隊發聲明中表示：「不對特朗普的保安細節發表評論。所有問題都應向美國特勤局提出。」

特勤局發言人在14日的聲明中表示，特勤局最近已為特朗普的安全人員增加資源和人手。

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知情人士透露，特勤局官員曾多次警告特朗普競選團隊，不要舉行戶外集會，指增加控制風險難度。不過，消息人士指警告內容籠統。

對於CNN的報道，聯邦調查局（FBI）拒絕發表評論。美國國土安全部、伊朗常駐聯合國代表團暫未回應CNN提問。

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據多位知情人士透露，近幾個月來，執法當局一直擔心伊朗可能會暗殺特朗普及前朝官員，且最近的情報顯示威脅顯著上升。

伊朗曾多次誓言，要對2020年1月美軍殺害伊朗革命衛隊（IRGC）「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）進行報復。

2022 年 8 月，司法部宣布對一名 IRGC 成員提出刑事指控，罪名是涉嫌試圖策劃暗殺特朗普總統任內的國家安全顧問博爾頓（John Bolton），並指「可能是對蘇萊曼尼被暗殺的報復」。