滙豐宣布委任CFO艾橋智為新任行政總裁　9月2日起生效

滙豐（0005）公布下任行政總裁人選，該行今日（17日）宣布，現任財務總監艾橋智（Georges Elhedery）已獲委任為集團行政總裁，2024 年9月2日起生效 。



滙豐集團主席杜嘉祺表示：「我很高興確認艾橋智為下任滙豐集團行政總裁。他是一位出色的領袖和銀行家，對滙豐、客戶和員工充滿熱誠，於領導改革、推動增長、精簡架構、控制成本和著力執行方面往績卓著。 艾橋智於他的職業生涯中曾服務亞洲、中東和歐洲多個地區。他自2023年初以集團財務總監身份加入董事會以來，以及在集團行政總裁的遴選過程中，展現出具策略意義的洞見和深刻的國際視野。 董事會認為艾橋智是履任該職的傑出人選，並期待滙豐在他領導下走向另一階段的發展和增長期間，與其緊密合作。」

該行指出艾橋智於2005年加入滙豐，2023年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，他曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，並且領導旗下的資本市場及證券服務部門。2016年7月至2019年2月期間，他曾擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。 艾橋智表示：「能夠獲委任領導這家偉大機構走向未來，本人深感榮幸。我期待與集團的優秀團隊合作，在可持續的增長軌道上推動強勁業績，為客戶及投資者帶來豐厚價值。」

該行指出艾橋智將於過渡期內繼續擔任集團財務總監職務，並稍後會就接替艾橋智擔任集團財務總監的人選發表公告。今日的公告乃經過嚴謹的繼任程序後發出。有關工作由集團主席和提名及企業管治委員會領導，並由一家高級管理人才招聘機構協助。遴選程序根據董事會就集團行政總裁繼任的長期規劃進行，業經考慮內部和外部人選。

滙豐指艾橋智每年基本薪金為137.6萬英鎊。

滙豐又指出，作為執行董事及集團行政總裁，艾橋智於服務合約下的報酬包括每年1,376,000英鎊的基本薪金、每年1,700,000英鎊的固定薪酬津貼，以及每年137,600 英鎊（相當於基本薪金的 10%）的退休金津貼。他將根據已獲通過的董事薪酬政策收取福利。 同時艾橋智合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。酌情浮動酬勞根據集團已獲通過的董事薪酬政策條款，由薪酬委員會按本公司的業務狀況及個人績效表現釐定。

滙豐指祈耀年將於今年9月2日起退任行政總裁及執行董事職務。

祈耀年今年9月2日起退任

該行確認祈耀年將自9月2日起退任集團行政總裁及執行董事職務，在此之前，他將協助艾橋智循序漸進地交接職務。祈耀年於離職前休假期間會繼續為集團和艾橋智提供協助，直至其12個月離職通知期於2025年4月30日屆滿。

有關祈耀年的退任，杜嘉祺表示：「祈耀年過去五年帶領集團前進，37年來矢志服務滙豐，我向他深切致謝。我謹代表董事會，祝願他退休後生活愉快，事事順境。」 附錄載有與艾橋智先生相關的條款概要，內容符合經滙豐股東批准的董事薪酬政策。