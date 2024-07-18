聯儲局褐皮書顯示美經濟處輕度及溫和增長　通脹升勢溫和

聯儲局公布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，指出美國經濟活動處於輕度及溫和擴張狀態，通脹升勢溫和。



最新褐皮書涉及5月下旬至7月初期間，由各地區聯儲銀行職員向指定受訪者進行調查，根據報告，大部分地區經濟活動處於輕度及溫和增長狀態，7個地區表示經濟活動有一定程度的增長，5個地區的經濟活動沒有變動或出現下滑情況，較前一次調查多3個。同時，部分地區表示就業市場轉弱。

沃勒指減息時間漸近

另一方面，聯儲局官員再次就當地通脹及經濟前景發展評論。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）預期，當地經濟正走向「軟着陸」，將關注未來數月的數據確認此看法，雖然未到達終點，但相信更接近有理由減息的時間。

他又提及，經濟增長趨向更溫和，勞工市場供求更平衡、通脹亦降溫，但未來數月走勢仍然不明朗，難以判斷何時適宜減息。若通脹壓力繼續穩步回落，不久將來就可以減息。

巴爾金指勞動市場仍相當健康

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）里士滿聯儲銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，近期通脹下降的廣度令人鼓舞，但「仍在尋找更多」證據表明這種情況將持續下去。

巴爾金指出，通脹和就業面臨雙向風險，勞動力市場的總體狀況仍然相當健康。