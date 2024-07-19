港投公司投資「具身智能」領域　陳茂波：AI融入產業可提升生產力

香港投資管理有限公司（港投公司）和銀河通用機器人，就香港生態圈擴展合作今日（19日）舉行啟動儀式。其將透過投資及生態擴展模式，加速發展香港在具身智能（Embodied AI）領域的前沿技術創新探索及應用，推動香港成為國際領先的具身智能技術研發及人才中心。是繼人工智能語言大模型公司思謀及百圖生科後，第三間合作的科技公司。



陳茂波指這次合作顯示港府對推動AI產業發展的決心。（黃浩謙攝）

財政司司長陳茂波亦有出席簽約儀式。他指出，人工智能技術的發展令人期待，這次合作顯示特區政府對推動AI產業發展的決心。在港投公司的積極引導下，可以在香港深化發展相關技術、科研、人才及產品，吸引更多創投企業來港發展。

他又提到，AI與行業整合，進行產業升級，例如工業、醫療、金融及教育等，對生產力的提升將是幾何級。

陳茂波又稱，中國是世界第二大經濟體，有完整的供應鏈、全覆蓋的製造業、規模化生產及市場，加上政策的支持，並對科技投入資源，以及龐大的數據庫、高素質的科技人才和廣大的應用場景，這些都對推動AI產業發展有幫助。

陳家齊稱具身智能技術，可代替人類從事危險和繁瑣工作。（黃浩謙攝）

陳家齊：可代替人類從事危險和繁瑣工作

香港投資管理有限公司行政總裁陳家齊則表示，銀河通用機器人將與本地生態夥伴合作，探索具身智能在香港的落地應用。例如在零售、旅遊等行業進行測試，為商業、旅遊業等帶來啟發和科技文化體驗；同時亦會加強與大專院校的合作，及培訓年青人。

此外，公司將因應業務發展，優先考慮香港為上市地點。她表示，港投公司主要圍繞人工智能大型語言模型（Large Language Model）的產業研發和落地，包括工業升級轉型、生命科技發展等，現時更進一步延伸至多模態大模型（Large Multimodal Models）所支持的具身智能，使港投公司在人工智能的投資覆蓋，從產業場景走進日常生活。

她指出，業界普遍視今年為具身智能發展元年。有數據顯示，去年全球具身智能市場規模為18億美元，預計2028年將達138億美元。她又提到，具身智能將會為世界帶來先進技術，提供普惠的產品和服務，如代替人類從事危險和繁瑣的工作。