港投公司｜陳家齊︰思謀主攻賽道符主題　 優先以香港為上市地

香港投資有限公司（港投公司）行政總裁陳家齊於今日（12日）與港產「獨角獸」思謀集團簽訂戰略合作協議會致辭時指，港投公司對投資夥伴以及項目的篩選有著嚴謹的要求，除業務發展及財務要求外，且必須明確會投入香港未來發展。經過反覆比較及研究，認為思謀集團主攻的賽道與港投公司所定的主題非常吻合。



同時，思謀集團亦承諾將於香港創立首個人工智能研究院，著力培養香港年輕人才在人工智能方面的發展， 並且於未來的發展規劃中，思謀集團也會優先考慮以香港作為上市的地點。

不過，她未有披露今次項目涉及的投資額，並指對不同行業範疇的回報或公司要求不同，其投資工具、條款或結構都會因時制宜，量身訂做，但會緊扣港投公司雙重任務，透過投資爭取合理財務回報，同時用好資本，助力建構及激活香港重點產業生態圈。

陳茂波祝賀港投與思謀夥戰略合作。﹙梁鵬威攝﹚

鎖定硬科技、生命科技和新能源科

港投公司初步鎖定了硬科技、生命科技和新能源科技三個主題，其硬科技方面包括人工智能，數據科學以及半導體。

她補充，人工智能發展有四個核心要素，分別是算法、芯片、數據以及應用場景，港投公司在這些層面亦有所佈局，相信在國家的支持以及香港擁有海量而且多元的場景優勢下，支持數據與產業和生活緊密聯繫，充分體現數據中的市場結構價值。

陳家齊稱於人工智能四個核心要均有所佈局。﹙梁鵬威攝﹚

服務全球超50間龍企業 上市視乎外圍經濟情況

思謀集團創始人兼董事長賈佳亞在儀式上指，現時思謀已服務全球超50間龍頭客戶，包括以蘋果(Apple Inc.)、特斯拉(Tesla) 、比亞迪(1211）、蔡司(Carl Zeiss)等，他強調，思謀將立足香港以推進新型工業化，幫助香港產業加速升級，直言︰「可以得到港投重視並成為港投第一間戰略合作公司，可以證明思謀在科技的領先和市場突破強項。」

賈佳亞稱，公司一直在準備上市，惟要視乎經濟復蘇時間、公司發展，以及是否符合投資者回報預期，才會採取行動。