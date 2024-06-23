港投公司將與百圖生科簽戰略合作協議　擬在港設生物計算創新中心

首屆「國際生物計算創新峰會」明日（24日）舉行，財政司司長陳茂波透露，峰會上香港投資管理有限公司將與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（Biomap），簽署戰略合作協議，是兩星期內港投公司公布的第二個戰略合作伙伴，預告百圖生科將在港設立其全球首個生物計算創新中心，相信愈來愈多創科企業會選擇落戶和扎根香港。



人工智能・Artificial Intelligence：圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）會場，可看到特大的AI字標誌。（Reuters）

陳茂波今天（23日）在網誌說，人工智能和生命科技都是香港創科發展的重點範疇，這個行業在全球也是剛剛起步，政府希望加速推動創新和加強人才培訓，令香港有望在新領域中搶佔「先行者優勢」。

他說，首屆「國際生物計算創新峰會」明天在港舉行，與會者包括人工智能、生命科技等領域的國際專家、學者和行業代表，共同探索生物計算（Bio-computing）的發展機遇，生物計算的應用場景廣闊，除了加速新藥研發，也可以加快綠色科技創新，貢獻全球的可持續發展。

陳茂波透露，港投公司與百圖生科簽戰略合作協議。(陳茂波網誌)

陳茂波透露，港投公司將在峰會上與生命科學人工智能大模型公司百圖生科（BioMap）簽署戰略合作協議，百圖生科將宣布在港設立其全球首個生物計算創新中心，利用大模型支持更多生物計算相關的團隊，在醫藥及健康、綠色科技、工業創新等範疇加速研究及成果轉化，提供更多優質的就業及實習機會。

陳茂波說香港是發展的理想平台，料愈來愈多創科企業選擇落戶和扎根香港，希望深耕科研、開發創新技術應用場景、加快專利轉化，開拓更廣闊的市場及國際交流合作，又說香港在「一國兩制」下的各項獨特優勢，正好讓這些企業更好發揮自身所長，也讓香港創科產業生態圈更蓬勃發展。