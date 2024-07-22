高盛解讀三中全會　「後地產時代」新產業將跑出　內房拖累將淡化

第二十屆三中全會剛於上周落幕，會上未提出新的房地產救市政策。高盛中國經濟學家王立升表示，內房市場料仍未見底，即使企穩料也只是「L型復甦」，需要更多政府政策支持。他認為，內地經濟進入了「後地產時代」，即不能再依賴房地產來拉動經濟，目前需要以「時間拉動空間」，推動發展新興產業「新三樣」，包括電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池等產業。這些產業現時佔GDP 僅有約5%，預計至2027年後，內房對於經濟拖累因素淡化後，帶動經濟的動力會較為明顯。



王立升表示，特朗普若果回朝再度當選美國總統，對中國實施60%關稅，料將拖累內地出口表現，未來1至2年對GDP將有2個百分點的拖累。（路透社/資料圖片）

特朗普上台料拖累內地GDP 2個百分點

王立升表示，會上提出的整體長期政策方向大致符合預期，提升對短期經濟增長重視則稍微高於預期，因強調堅定不移實現全年經濟社會發展目標，此前公布的全年經濟增長目標約為5%。

內地剛公佈第二季國內生產總值（GDP）增長4.7%，不僅較首季有所放緩，也低於市場預期，王立升預計，今年全年內地經濟增長為4.9%，略低於政府約5%目標，明年則將進一步放緩至4.3%。內房市場下行對於實體經濟的打擊，預計仍有數年，現有的建築工程也需時去完成，預計今年內房對於GDP拖累稍大於去年。

王立升表示，內房市場料仍未見底，即使企穩料也只是「L型復甦」。（新華社）

料下半年將減息降準各一次

上半年出口有不錯表現，但特朗普若果回朝再度當選美國總統，對中國實施60%關稅，料將拖累內地出口表現，未來1至2年對GDP將有2個百分點的拖累。屆時內地政府將容許人民幣有更大幅度的貶值，美元兌人民幣或升破8，今年底人民幣目標價7.4。同時，貨幣政策也將有大幅放寬，財政政策也會有明顯放寬去抵禦相關衝擊。

王立升認為，為了達致今年增長目標，內地政府今年在財政政策方面仍有空間進一步放寬，貨幣政策方面，預計下半年會減息降準各一次，第三季將下調存款準備金率（RRR）25個基點，第四季會減息10個基點。美國方面，預計聯儲局會在9月及12月減息。

三中全會承諾努力「積極擴大內需」，王立升表示，內房市場下行會拖累相關行業消費意欲，考慮到第二季內需相關指標包括家庭消費、工資及收入增長，家庭貸款及消費者信心，預計今年實際家庭消費增長僅將為約5.5%。至未來1至2年，若果一二線城市樓價市場能夠因支持政策而企穩，料有利消費信心。