嘉信料美聯儲最快9月減息　推薦投資債券　十年內回報可達呢個數

美國經濟放緩，市場期望減息。嘉信理財（美：SCHW）發布2024中期美國市場展望，指美國經濟降溫，通脹率降至2.6%，接近美國聯儲局2%的通脹目標，料美聯儲將最快於9月減息，今年內將減息兩次合共50基點。該行推薦多元化的投資組合，優先考慮債券投資，如國債通脹掛鉤證券（TIPS），並延長存續期。股票投資方面，該行看好金融、能源和原材料三大板塊，並料減息後，更多資金將流入中小型企業。



經濟放緩 料美聯儲最快9月減息

上半年美國經濟降溫，嘉信理財香港理財顧問林長傑指，美國核心PCE指數7月按年升2.6%，低於聯儲局的預期升幅2.8%；勞動市場方面，最新失業率升至4.1%；再加上通脹率降至2.6%，接近美國聯儲局2%的通脹目標，種種跡象皆為美聯儲減息提供有利因素。該行料，美聯儲將最快於9月減息，今年內將減息兩次合共50基點。

嘉信理財香港理財顧問林長傑（左），嘉信理財理香港財顧問郭明燊。

宜分散投資組合 看好中長線債券投資

市場投資方面，林長傑表示，上半年金融市場呈現熊市傾斜化，但料下半年減息可拉低短期利率，轉向牛市傾斜化的情況，從而利好長期債券，其價格波幅及收益皆優於短期債券，故下半年看好投資中長線債券。

嘉信理財香港有限公司理財顧問郭明燊分析，在利率高企下，債券將成為不錯的投資選擇。建議投資者宜分散組合，考慮在投資組合中加入一定佔比例的債券，如考慮投資國債通脹掛鉤證券（TIPS）作為名義國庫券（Nominal Treasuries）的替代；並且延長此類債券的存續期，他料，若現時買入，至未來減息後債價將大幅上升，十年內達4.5%以上回報。他續指，現時經濟環境下，高息債券不適合長期持有，故他建議投資者亦可考慮長線投資較為穩健的投資等級債券。

美國經濟和股市呈現「K」型復甦。（資料圖片）

地緣政治影響 三大股票板塊看高一線

至於股票方面，林長傑指，美國經濟和股市繼續呈現「K」型復甦。股票投資板塊選擇上，上半年高息環境持續，市場看好金融股；而下半年雖將減息，但減息週期較為緩慢，故下半年維持偏好金融股。再加上基建需求及地緣政治影響，因此該行看好金融、能源和原材料三大板塊。

郭明燊表示，標普500指數近期下跌，顯示利率高企下大部分公司跑輸大市。因息口高企，市場資金偏好現金流強勁的大型企業及有壟斷性產品。但料下半年經濟軟著陸及減息後，資金有機會回流大市，大市有5至10%回調空間，而中小型公司將受惠，料其投資收益表現變強勁，故推薦投資中小型公司。