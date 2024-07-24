副總理何立峰稱發展新質生產力非盲目創新　將傳統產業作低端產業

內地國務院副總理何立峰指出，發展新質生產力不是盲目求新﹑以新汰舊，將傳統產業當作「低端產業」﹑「過時產業」簡單退出，會造成產業空心化或產業斷層。



何立峰在中共二十屆三中全會《決定》學習輔導百問一書中的署名文章指出，發展新質生產力要因地制宜，不能一哄而上，還要穩扎穩打，不能急於求成。傳統產業不一定是落後產業，經過科技賦能﹑轉型升級，同樣也能孕育新產業﹑形成新質生產力。

他表示，中國各地發展不平衡，必須考慮實際情況，做到因地制宜分類指導，要有選擇、有先後、有重點地發展，不能盲目跟風，不能簡單套用單一發展模式。對於一些經濟基礎雄厚、科研力量強大、創新環境優越的地方，能快則快，可以加快打造成為發展新質生產力的重要陣地；條件暫不具備的地方，步子要慢一點、穩一點，穩步有序發展新質生產力，不能急躁冒進、貪大求洋，脫離實際匆忙上馬所謂「高精尖」產業。