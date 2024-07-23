王毅及何立峰分晤美中貿委會代表團 談及三中全會推動深化改革
撰文：蕭通
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中共中央政治局委員、外交部長王毅，以及中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，7月22日分別在北京會見到訪的美中貿易全國委員會董事會主席芮思博（Raj Subramaniam）率領的代表團。
王毅：冀推動美國內樹立對華正確認知
王毅在會見時表示，中共二十屆三中全會剛成功召開。希望美中貿委會及會員企業結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對華正確認知。
何立峰：盼美中貿委會發揮自身影響力
何立峰在會見中介紹了中共二十屆三中全會、中國經濟形勢和對外開放等情況，希望美中貿委會充分發揮自身影響力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利合作，實現共贏發展。
芮思博等表示，歡迎三中全會釋放進一步全面深化改革的重要信號。美國工商界對繼續深耕中國抱有信心，期待深化雙方諸多領域合作。美中貿委會願繼續發揮積極作用，為推動美中經貿關係發展作出新的更大貢獻。
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