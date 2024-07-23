王毅及何立峰分晤美中貿委會代表團　談及三中全會推動深化改革

中共中央政治局委員、外交部長王毅，以及中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰，7月22日分別在北京會見到訪的美中貿易全國委員會董事會主席芮思博（Raj Subramaniam）率領的代表團。



2024年7月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（中國外交部圖片）

王毅：冀推動美國內樹立對華正確認知

王毅在會見時表示，中共二十屆三中全會剛成功召開。希望美中貿委會及會員企業結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對華正確認知。

2024年7月22日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京集體會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（中國外交部圖片）

何立峰：盼美中貿委會發揮自身影響力

何立峰在會見中介紹了中共二十屆三中全會、中國經濟形勢和對外開放等情況，希望美中貿委會充分發揮自身影響力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利合作，實現共贏發展。

2024年7月22日，國務院副總理何立峰在北京會見會見美中貿易全國委員會董事會代表團。（央視新聞截圖）

芮思博等表示，歡迎三中全會釋放進一步全面深化改革的重要信號。美國工商界對繼續深耕中國抱有信心，期待深化雙方諸多領域合作。美中貿委會願繼續發揮積極作用，為推動美中經貿關係發展作出新的更大貢獻。