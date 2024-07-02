李強、何立峰6天內接連部署外資工作　4條重要信息需關注

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7月1日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在北京主持召開外資工作座談會。

何立峰強調，要「準確把握當前引資工作面臨的新形勢，進一步增強信心和決心，進一步做好吸引和利用外資工作」。

國務院副總理何立峰在北京主持召開外資工作座談會。（央視新聞）

此前，6月26日，國務院總理李強主持召開國務院常務會議，會議的一項重要議題是「研究利用外資工作」。

幾個信息值得關注。

第一，中央多次部署

外資工作是中央關注的重點工作之一。

政知君注意到，去年以來，中央多次部署吸引和利用外資工作。

2023年12月舉行的中央經濟工作會議提到，「擴大高水平對外開放」「鞏固外貿外資基本盤」。

今年4月30日，中央政治局會議提到，「加大力度吸引和利用外資。」

在國務院層面，2月23日、6月26日，李強主持召開的國務院常務會議，都曾關注利用外資工作——2月的會議「研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措」；6月的會議「研究利用外資工作」。

多項政策舉措已經落地。

今年2月，國務院辦公廳印發《紮實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》。

方案提到，外商投資是參與中國式現代化建設、推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量。

商務部數據顯示，2024年1至5月，全國新設立外商投資企業21764家，同比增長17.4%；實際使用外資金額4125.1億元人民幣，同比下降28.2%。商務部外資司負責人介紹，「金額有所下降主要是受去年高基數影響。」

第二，面臨新形勢

在7月1日的外資工作座談會上，何立峰強調，要「準確把握當前引資工作面臨的新形勢」。

6月24日，中國人民大學經濟研究所聯席所長毛振華在《北京日報》撰寫了《中國引進外資工作進入新的歷史階段》一文。

文中提到，中國從資本淨流入轉為資本淨輸出，同時，吸引資本流入的傳統優勢在走弱，並且面臨着一定的障礙和壓力。

文中還提到，在新的形勢下，外資將發揮與以往不同的重要作用。

在大國博弈和逆全球化趨勢的背景下，繼續引進外資有助於減緩產業鏈特別是高端產業鏈外移的壓力。

「我們依然要和外資以及外企保持友好，不要將企業的利益、產業的利益、經濟的利益與外交上的糾葛混為一談，應加大引入外資的力度，鞏固『中國製造』的地位和優勢。」

第三，一視同仁

6月26日的國務院常務會議提到，外資企業在構建新發展格局中發揮重要作用，要加大力度吸引和利用外資，多措並舉穩外資。

會議還明確了工作重點，包括落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求，推出新一輪服務業擴大開放試點舉措；一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資；優化藥品、醫療器械等領域外資政策等。

一個背景是，今年全球國際投資形勢依然嚴峻。

中國國際經濟交流中心副理事長、商務部原副部長魏建國在接受媒體採訪時說，「在年中這一時間節點再提穩外資工作的重要性，對下半年具體領域深化開放，推動製造業和服務業穩住外資外貿基本盤具有重要牽引作用。」

在7月1日的外資工作座談會上，何立峰重申了「一視同仁」——一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購、招投標。

他還提到，「要抓緊落實已出台的各項政策，進一步放寬市場准入，破除不合理限制，把超大規模市場優勢轉化成實實在在的引資優勢。」

何立峰還提到，暢通外資企業訴求反映和解決渠道，及時宣講政策、聽取訴求、回應關切。

據《中國證券報》7月1日報道，為進一步鼓勵外商投資，一系列新舉措正在醞釀推出，包括修訂發佈新版《鼓勵外商投資產業目錄》、減少外資准入限制、推出新一輪服務業擴大開放試點舉措等。

第四，外資大省要扛起責任

這次座談會還特別提到了外資大省：

外資大省要扛起責任、發揮更大作用，加大精準招商引資力度，強化服務保障，推動外資項目加快落地建設，發揮好自由貿易試驗區、國家級經濟技術開發區、綜合保稅區、國家服務業擴大開放綜合試點等各類開放平台的作用，辦好重點投資展會，積極探索適應新形勢的引資新思路新模式。

國務院副總理何立峰在北京主持召開外資工作座談會。（央視新聞）

國務院副總理何立峰在北京主持召開外資工作座談會。（央視新聞）

政知君注意到，遼寧省等有關省市負責同志作交流發言。

據官網介紹，遼寧地處環渤海和東北亞經濟圈核心地帶，是中國東北地區唯一既沿海又沿邊的省份。

在對外開放方面，遼寧動作不斷。

2023年，遼寧省共派出55個友好經貿團組到訪俄羅斯；成功舉辦首屆中俄地方投資發展與貿易合作大會，項目簽約金額達70億元等。

據中新網今年5月介紹，近年來，隨著華晨寶馬、華錦阿美等外資項目接連落地，遼寧外商投資實現穩步增長，已吸引165家世界五百強企業及其分支機構在遼寧設立238家外資企業。到2025年末，遼寧省外資企業數量達到1.8萬家，年均新設外商投資企業1200家。

文章原標題：《面臨新形勢！6天內，李強、何立峰接連部署》

