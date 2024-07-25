金沙中國次季經調整物業EBITDA增4%　料未來顯著增長兼利潤率擴大

金沙中國（1928）公佈控股股東Las Vegas Sands Corp.次季業績，根據美國公認會計原則，期內金沙中國淨收益總額按年增8%至17.5億美元，經調整物業EBITDA，由前一年的5.41億美元升至5.61億美元，按升3.7%。



第二季的經扣除資本化金額後的利息開支為1.86億美元，而去年同期則為2.1億美元，按年減少11.4%。加權平均借貸成本為5.0%，而去年同期則為5.4%。



由於業績不及預期，金沙中國低開後，現跌2.71%，報15.08元。



金沙中國經調整物業EBITDA，由前一年的5.41億美元升至5.61億美元，按升3.7%。（資料圖片）

料EBITDA顯著增長及利潤率擴大

LVS總裁兼營運總裁Patrick Dumont表示，在根據轉碼分部贏款率低於預期的情况進行調整後，澳門物業組合的EBITDA利潤率該為32.1%，較2023年第二季度下跌80個基點。如達到轉碼項目的預期贏款率，EBITDA該增加400萬美元，相信未來可有顯著的EBITDA增長及利潤率擴大。

倫敦人名匯娛樂場擬12月重啟

其續指，澳門倫敦人的利潤率直接受到倫敦人名匯翻新工程中斷所影響。季內關閉了一間娛樂場以及1,500間客房暫停服務。公司現正集中進行倫敦人名匯的翻新工程，劃於今年年底前完成第一大樓，並於2025年五月前完成第二大樓。倫敦人名匯娛樂場自五月起一直關閉，並計劃於12月重新開放。

澳門威尼斯人的利潤率為38.2%，而隨著澳門威尼斯人的金光綜藝館今年稍後時間恢復營運，以及隨著市場訪客量及市場中未分級博彩的增長在未來有所增加，預期利潤率將有所改善。澳門百利宮的利潤率為40%。

LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，仍對澳門市場的未來增長充滿信心，相信澳門市場的博彩毛收入將於明年超過300億美元並持續增長。就澳門的業績而言，儘管受到澳門倫敦人重大的影響，惟仍取得穩健的季度EBITDA，待完成餘下的投資項目後，將會有可觀的增長渠道。