農曆假期旅遊旺季　金沙中國 (1928) 相信可受惠｜彭偉新

近期有關澳門博彩業的消息持續推出，令到市場再度對澳門博彩股的前景再度看好，尤其是有外資券商表示整個澳門博彩業在2月首4日的賭收增長令人印像深刻，另外，去年年底時澳門官員指出今年整體的旅遊業會見到明顯的增長，加上內地居民在農曆年假的出行意欲非常高漲，因此，預期整個澳門在農曆年假期間的賭收相信會有強勁的增長機會，對於金沙中國相信可以帶來另一波的上行走勢。

金沙中國主要業務是在澳門從事開發及經營綜合度假村，集團經營多個業務，當中包括博彩區、會議場地、大型會議及展覽館、零售及餐飲地點和文娛場所。集團在澳門持有威尼斯人渡假村、澳門巴黎人渡假村、金沙城中心、澳門百利宮、以及澳門半島的金沙娛樂城。另外，集團亦有營提供高速渡輪運輸服務業務金光渡輪。

金沙中國於上個交易日以 22.5 港元收市，全日上升 0.2 港元或 0.9%。集團過去5年的平均Beta值為 1.06，系統性風險基本上與大市同步。52周最高位曾見 31.45 港元，而最低位則曾見 18.74港元，股價於過去52周累計下跌 24.41%，股價表現跑輸恒生指數及國企指數。另外，若以現價 22.5 港元計，金沙中國的股價較 50 天線只高出 4.66%，不過，現價則較 200 天線低 9.55%，反彈走勢未有升得太高，令到股價有更大的上升空間。

市場給予集團的預測市盈率為 15 倍，估值未算太低，另外現時在市場上共有20位分析師有對金沙中國進行調研，目標價尸由24港元至38港元不等，不過以目標價的平均值計算，目標價為32.00港元,較現價22.50港元仍然有42%的上升空間。另外，若果以市場上常用的計價模型作為評估，金沙中國的合理價由16港元至32港元不等，若果以平均值作為合理價，合埋價則為24.00港元，與現價只有6.8%的上望空間。

金沙中國有限公司(1928.HK)的機構投資者持股比率為15.2%，並於去年9月15日至今年2月07日期間的股價共錄得12.28%的跌幅，不過未有令資金流出，反而共錄得10.17 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的8.81 億港元，而散戶則佔當中的1.36 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.47%；而最低則跌至-3.9%，而到2月07日當日則為2.33%，反映資金流動力正在改善之中，有助股價作進一步的反彈。

金沙中國的股價於2022年10月跌至12.50港元見底後，在持續反彈並升破20天線後，股價反覆升抵31.55港元後先行回落至24.00港元(見圖2)，雖然隨後再度反彈，並再升上之前高位，不過，未有向上突破之前高位，更反覆回落，最低曾跌至18.74港元，並稍為跌穿整個升浪總升幅的61.8%回調目標，但在9天RSI由30以下作出反彈，令到走勢出現見底反彈的狀況，不過，股價只能反彈至24.25港元後再度回落，並於20.10港元作反彈，而且9天RSI已成功收復了50水平，反映整體股價走勢有見底回升的動力。

若果以股價在31.50港元見頂並作出回調至近期低位18.74港元來計算，只需要股價能企穩在20天線以上的話，股價可以持續反彈，並按之前回調幅度的611.8%作為反彈目標，股價可以上望27.00港元。投資者可以在股價回調至22.00港元水平買入，上望27.00港元，至於股價宜守在保歷加通道中軸21.45港元以上，一旦跌穿支持宜即時止蝕離場。

圖1：金沙中國(1928)於去年9月15日至今年2月07日期間的資金流狀況

圖2：金沙中國 (1928) 技術走勢見支持可反彈至27.00港元

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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