日圓3星期升6%　每百Yen兌港元企穩5.1算　專家稱旅行可𠵱家唱錢

日圓近期大翻身，兌美元於短短3星期累升6%。隨著日本央行將於下周舉行議息會議，市場人士揣測當局或會考慮加息，以及將會削減買債規模一半。受到有關消息影響，惹來拆倉疑雲，觸發日圓/日元繼續攀升。截至上午10時48分，美元兌日圓最新報152.71，跌0.77%；歐元兌日圓最新報165.47，跌0.8%。



每百日圓兌港元最新報5.118，升0.79%。

受到日圓攀升影響，日本股市大跌逾千點，最新報37969點，跌1,152點。

日股等多個股市下跌，反而推高日圓走勢。

日圓拆倉致環球股市受壓

市場人士預期日本央行有可能在下周決定加息，以及環球股市出現動盪情況下，推動日圓匯價攀升，並且進行拆倉，亦反過來導致全球股市下挫。從月初低位162.01急速反彈，短短3星期兌美元累計升幅約6%。若以今日港元匯價計算，如兌換10萬日圓便要多支付300元，差距約為5,870日圓左右。以日本吉野家一碗大牛肉飯連稅售價663日圓計算，匯兌上的差距接近9碗大牛肉飯。

往後日圓會否再度上揚？獨立外匯商品分析師盧楚仁指出，在外界預期央行將會加息，以及環球股市調整尚未結束情況下，短期內日圓有機會繼續上揚。若日圓兌1美元升穿152（約5.136）水平，下個關口便是150.88（約5.1742元）。如再升穿150.88，下個關口便是146.5（約5.3289元）。

盧楚仁指若希望前往日本旅行，當刻已可以兌換日圓。（資料圖片）

料下周央行加息後放鴿

他進一步指出若單從息口角度考慮，以日本央行過往的作風，就算在下周決定加息，相信會在往後一段時間才會再加息，因此央行有機會再次發出較鴿派言論。可是目前最難預測之處，在於環球股市何時完成調整。既與晶片股出現獲利回吐，亦受到賀錦麗將代表民主黨出戰美國總統大選後，其民望反超前代表共和黨的特朗普，觸及早前市場進行的「特朗普交易」全面調整。對於日圓未來走勢，後者才是目前最不確定因素。

被問及目前是否兌換日圓時機時，盧楚仁指出現時日圓有上揚壓力，因此若是希望前往日本旅行，當刻是兌換時機。不過若將會在較後時間才用到，則可以待日本央行議息會議後才兌換。