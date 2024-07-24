日圓再上揚兌港元企穩5算　專家指倘央行加息標誌弱日圓結束

日圓/日元持續反彈。截至下午1時37分，日圓兌1美元報154.76。日圓兌港元方面，截至下午1時38分，每百日圓兌港元報5.047，升0.6%。

隨著日圓兌美元繼續反彈，投資者對日圓拆倉的憂慮升溫，觸發日股跌439點。當地股市已連跌6日，為自2021年9月以來最長跌浪。同時亦波及亞太區其他股市，港股曾跌逾200點。



日央行多次入市「護價」

匯市亦遭到波及。據《彭博》報道，由於日圓兌美元升破關鍵位，導致全球套利交易平倉，並推低墨西哥披索、澳元及紐元等貨幣。

近期日圓上揚，與日本央行多次入市干預匯價有關。外電報道，按日本央行上周發布的市場預測暗示，日央行或已進行約220億美元的貨幣干預行動。

財金官員亦對日圓過於積弱發聲。《共同社》引述日本財務省副大臣神田真人表示，滙率波動有多種因素，但最大動力是投機行為，若因投機令滙市過度波動，將別無選擇回應，毫不猶豫干預滙市，強調干預的金額或頻率都沒有限制。

東京SKYTREE®晴空塔（圖片來源：東京旅遊官方網站）

多名官員籲央行加息支持圓匯

近期當地官員已先後就日圓弱勢發表意見，並呼籲日本央行加息支持匯價。自民黨幹事長茂木敏充加入日本數字化擔當大臣河野太郎的行列，呼籲日本央行加息以遏制日圓疲勢。

「河野太郎和茂木敏充的表態增加了外界對日本央行可能加息的謹慎情緒，」 Resona Holdings Inc.駐東京高級策略師Keiichi Iguchi稱。加上當局本月早些時候的疑似干預，「日本央行加息可能會標志著日圓疲軟的終結。」

圖為日本大阪市心齋橋街景，攝於2021年4月（Getty）

日圓從低位反彈4.5%

《彭博》報道指出，日圓自7月3日跌至近40年低位後，已反彈逾4.5%，主因當局疑似進行多輪干預，以及美國總統候選人特朗普和日本政界高層的言論。隨着投資者押注日本將進一步加息，以及當局進一步干預的可能性，全球套利交易正在平倉。

日本央行將於7月31日公布議息結果。市場人士關注央行當日公布的削減買債規模細節，以及屆時對利率走勢看法。