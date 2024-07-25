馬斯克身家單日蒸發逾200億美元　LVMH主席身家縮至1870億美元

環球股市下挫，超級身家亦縮水。據彭博億萬富豪指數顯示，於7月24日，Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克身家單日蒸發217億元（美元‧下同）至2,410億元，仍是世界首富。至於微軟創辦人比爾‧蓋茨，同日身家蒸發241億元至1,570億元，為世上第五富有人士。



至於奢侈品集團LVMH主席阿爾諾，單日身家減少85.8億元至1,870億元，為第上第三富有人士。

不過美國科技股從今年初起大幅攀升，馬斯克﹑比爾‧蓋茨等從事科技行業的富豪身家年內仍有進帳。其中馬斯克身家於年內增加115億元，亞馬遜主席兼創辦人貝佐斯身家增加268億元。Facebook行政總裁朱克伯格的身家更增加364億元。

可是阿爾諾身家卻於年內減少204億元。至於農夫山泉（9633）主席鍾睒睒的身家在今年內減少180億元至497億元。