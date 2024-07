《彭博》報道,LVMH公布包括中國在內的地區銷售額上季度下滑14%,其時尚及皮革製品業務的內生性收入增長1%,約為預期的一半,一年前該業務收入增長21%。該部門涵蓋Celine﹑Fendi及Loewe等品牌,包括化妝品零售商絲芙蘭在內的部門增長約為分析師預期一半。



包括中國在內的地區銷售額上季度下滑14%。公司指出內地旅客在海外消費強勁,在一定程度抵消在內地銷售疲弱影響,又指出日圓疲弱帶動當地銷售額升57%。

LVMH集團首席財務官Jean-Jacques Guiony表示,老練的中國奢侈品購物者正在等待下一次日本之行來購買該集團旗下品牌的高價產品。他補充稱此舉正令該集團的利潤率承壓。

The logo of LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton is seen during the company's shareholders meeting in Paris, France, April 20, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes