高盛經濟學家：特朗普或已在影響中國經濟議程

美國投行高盛認為，美國共和黨總統候選人特朗普可能已經在影響中國的經濟議程。



高盛首席亞太經濟學家迪安竹（Andrew Tilton）周二（7月23日）接受彭博社採訪時說，中國對推出大規模財政刺激或需求側刺激措施持謹慎態度，可能是要等到真正派上用場之時，以抵擋特朗普如果當選美國總統對中國造成的衝擊。「先保存火力，2025年可能有更多用武之地。」

在民調中一直領先的特朗普，曾表示如果自己11月贏得選舉，將對中國商品徵收60%關稅。高盛認為，這將威脅到中國的出口和製造業，可能會使中國的實際經濟增長率減少約2個百分點。

鑑於企業和家庭支出意願低迷，越來越多的經濟學家呼籲中國政府擴大預算赤字，併發行更多主權債提振經濟。

特朗普曾表示成功當選後將對中國商品徵收60%關稅。高盛認為，這將威脅到中國的出口和製造業，或使中國實際經濟增長率減少約2個百分點。（Reuters）

但決策層在財政刺激上目前可能會選擇謹慎，因為未來需要抵擋關稅衝擊時，這些工具的效果可能會下降。今年上半年，中國政府總體支出比2023年同期下降了近3%。

中國已開始動用部分政策槓桿來提振經濟增長。中國央行本周意外下調七天期逆回購操作利率10個基點，以鼓勵貸款活動。

迪安竹說，高盛預計第四季度還會有類似幅度的降息動作，因為中國「未來幾個月宏觀政策可能會稍微寬鬆一些」，以實現今年約5%的增長目標。

迪安竹認為，中國對人民幣小幅貶值的容忍度略有提高，「可能是預期特朗普當選總統會帶來更高的風險，也可能只是對美國保持高利率如此之久感到驚訝。」

他表示，特朗普若上台，可能會加大財政支持使美元走強，這意味着整個亞洲的貨幣將繼續面臨壓力。