Viutv上半年收益增23%　MIRROR演唱會飛售罄　母企電盈虧損收窄5%

Viutv母公司電盈（0008）公布截至今年6月底止中期業績。電盈指出期內股權持有錄得應佔虧損4.62億元，按年減少5%。



期內收益增加5%至176.98億元，其中香港電訊（6823）收益增加3%至156.83億元，OTT業務增收益增加12%至10.89億元，免費電視及相關業務收益增加23%至4.8億元，又指出免費電費及相關業務收益增加，主要由藝人及活動管理業務的強勁表現帶動。中期息9.77分。

公司又指出期內EBITDA為56.72億元，按年增加1%。其中香港電訊EBITDA按年增加3%至61.68億元，OTT業務按年增加39%至2.29億元，免費電視及相關業務EBITDA按年增加10%至9,100萬元。

MIRROR去年忙於巡唱、拍戲，成員亦有個人發展，加上缺席其中兩個頒獎禮，於頒獎禮的表現團體表現難免未及前一兩年出色，但仍有4個組合獎。（資料圖片）

稱續受惠香港電訊穩健發展

公司於業績報告內指出，本地免費電視服務 ViuTV於期內展示一系列風格獨特的製作。引人入勝的劇集、實況娛樂節目及電影成功帶動收視率和觸及率上升，推動數碼會員數目增加6%至可觀的320萬名。免費電視及相關業務旗下藝人有65名，當中包括MIRROR﹑COLLAR及P1X3L在港成功舉行連串演唱會，門票均全數售罄，又指出部份藝人有機會與國際藝人合作及參演獲獎電影。

公司指出將繼續受惠於香港電訊的穩健增長，並採取謹慎的股息政策，優先加強財務狀況，以達至可持續增長，同時致力為股東提供具吸引力的回報。我們將定期審視此政策，以適應多變的環境和實現最大的股東價值。