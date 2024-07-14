歐國盃決賽｜ViuTV免費直播　英格蘭決戰西班牙　卡尼望破錦標荒

歐國盃決賽周日深夜上演，ViuTV和NowTV均設免費直播。

歐國盃決賽由英格蘭決戰西班牙，前者力爭自1966年世界盃冠軍以來的首個大賽錦標，西班牙則希望第4度封王。「三獅軍團」主帥修夫基（Gareth Southgate）和隊長哈利卡尼（Harry Kane）賽前各有發言，均希望為英軍打破錦標荒。



歐國盃決賽

西班牙Vs英格蘭

香港時間：7月15日（周一）凌晨3: 00

ViuTV 99台、NowTV 618及688台直播

英格蘭領隊修夫基（左）及隊長哈利卡尼（右）賽前會見媒體。（Getty Images）

決賽前，備受香港球迷關注的英格蘭由修夫基及哈利卡尼代表出席記者會，兩人都曾在主場出戰歐國盃，也一樣飲恨——修夫基在1996年4強以球員身份對德國，射失十二碼下輸波而回；卡尼則在上屆決賽，對意大利互射十二碼飲恨。至今，英格蘭只贏過一次大賽冠軍，就是58年前的1966年世界盃。

修夫基被傳媒問道，當年他出戰歐國盃時不敵德國，如今次歐國盃決賽在德國的柏林奧林匹克球場舉行，有機會在德國捧盃，是否算做「命運」？修夫基答道：「我不相信童話，但我相信夢想，我們有偉大的夢想，也知道夢想的重要性，但最重要的是令這些夢想成真。」

修夫基希望球員展現無所畏懼的一面。（Getty Images）

他續指，英格蘭在16強開始，都在最後關頭才入波致勝、或是要射十二碼決勝，但即使球隊充滿韌勁，也不代表英軍能在決賽發揮，「一切掌握在我們手中，在決賽發揮水準才是最重要的，希望球員展現出無畏旳一面……我希望他們明白，我們作為一個團隊是如此強悍，並展現最好的一面。」

哈利卡尼望打破生涯冠軍荒。（Getty Images）

哈利卡尼則指，上屆決賽不敵意大利，給予他和隊友更大動力，而他也直言：「大家都知道我人生涯中從未贏得過球隊錦標，隨着每一年過去，我就更有動力和決心去改變這件事，現在我有機會去贏得其中一個最重要的錦標，還有機會去為國家創造歷史。」

卡尼續道，自己為作為英格蘭人而榮幸：「我願意用生涯中的一切，去換取周日的勝利，若能贏得2024歐國盃，我們會贏得整個球壇的尊重。」