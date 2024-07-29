Outback 8月4日連關9間鋪　裁員300人　港分店僅餘10間

港人北上消費成風，內地餐飲陸續殺進香港之際，卻傳出外國品牌餐飲縮減規模的消息。進軍香港25年的美國「過江龍」、澳洲特色為主題的連鎖餐廳Outback Steakhouse今日（29日）透過公關公司宣佈，將於8月4日關閉9間門店，並裁員約300人。今輪行動後，Outback Steakhouse在港僅餘10間門店，包括港島、九龍區各餘兩間、新界及離島區6間。



Outback是美資連鎖式扒房，今年是進軍香港25周年，於4月在中環娛樂行開設3,800呎的第19間門店。惟事隔3個月後，突然宣佈關閉9間門店。「開1間執9間」未知是否受本港消費力外流所影響。

該公司指，是次行動是經審慎考慮後作出一項艱難的商業決定，「是經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後得出的結果」。這項決定並不反映管理團隊以及員工的付出及專業。預計約300名員工將受到影響，承諾給予受影響的員工充分的尊重及關懷。

Outback宣佈即將關閉9間門店。（圖片來源：Outback）

Outback副線Aussie Grill去年撤出香港

值得一提，Outback Steakhouse旗下的漢堡包店副線Aussie Grill在去年12月宣布結業並全面撤出香港市場。Aussie Grill自2019年進駐香港以來，短暫四年的運營畫上句點，關閉了葵芳及中環兩間店舖，當時該公司強調結業純屬為商業決定，又指Outback Steakhouse的營運不會受到影響，惟事隔大半年即宣布縮減規模。

Outback旗下漢堡包店副線的Aussie Grill by Outback去年撤出香港。（資料圖片）

「殺手鐧」黑糖麵包免費追加 曾有客人喪叫7條

說起Outback發展史，不得不提及其名字的由來，Outback是澳洲著名景點「澳洲內陸」的通稱，創辦人當年正是受到「澳洲內陸」風情的啟發而創業。1986年美國正處於澳洲熱潮之中，澳洲喜劇電影《鱷魚先生》（Crocodile Dundee）風靡美國，Outback的4位創辦人，便想到用澳洲元素來做餐廳的主題。一間「澳洲包裝，美式牛扒」的餐廳，便是這樣誔生了。目前，該餐廳已在全球有過千間門店。

黑糖麵包是他們的「殺手鐧」之一。據悉，Outback有個不成文規定，就是可免費追加黑糖麵包。該公司管理層曾表示，雖然很多餐廳都會供應餐前麵包，但質地偏乾，不如Outback般有自家麵包配方調製，「這款麵包的特點是較有水份和甜度，出餐前，店員會先以攝氏250度把麵包焗熱，端出來後便急速降溫，捧到食客面前時已變成微暖，令麵包的香味能散發出來。」

有Outback員工曾向《香港01》表示，免費追加黑糖麵包的做法「從第一日開始已經係咁」，回憶起最「瘋狂」的一次，是一枱4人食客竟最少吃了7條黑糖麵包。