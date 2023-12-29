Outback副線Aussie Grill漢堡店宣布撤出香港　除夕夜說再見

自疫情開關後，內地「過江龍」陸續殺進香港，惟有外國品牌宣布撤出香港。Outback旗下漢堡包店副線的Aussie Grill by Outback今日（29日）公布，葵芳及中環兩間店舖只營業至12月31日除夕，強調結業純屬為商業決定。



翻查資料，該品牌曾在2021年於中環開設旗艦店，位處人流最旺的娛樂行地舖，樓高兩層，佔地4,600呎，在疫情下仍吸引不少市民專程前往光顧。



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兩分店只營業至今年12月31日

Outback旗下漢堡包店副線的Aussie Grill by Outback，今日於社交平台公布，兩間香港分店只會營業至今年12月31日，其後品牌將會撤出香港，並指「對於呢個商業決定，我哋都好唔捨得」，呼籲顧客可轉往Outback Steakhouse用膳。

至於發放予傳媒的公告，則以「遺憾」形容終止香港業務的決定，感謝員工、顧客及商業夥伴的支持，並強調結業純屬為商業決定。公告又指Outback Steakhouse品牌不受影響，全線分店將如常營運。

Outback旗下漢堡包店副線的Aussie Grill by Outback香港分店全線結業。（「Aussie Grill HK」FB圖片）

中環旗艦店2021年開業 佔地4600平方呎

翻查資料，Aussie Grill by Outback早於疫情前的2019年，在葵芳開設第一間香港分店，其後再在2021年於中環開設旗艦店，位處人流最旺的娛樂行地舖，樓高兩層，佔地4,600呎，當時更獨家供應兩款新漢堡，在疫情下仍吸引不少市民專程前往光顧。

Aussie Grill by Outback提供6款漢堡選擇，包括漢植物肉漢堡、煙肉大爆炸芝牛肉漢堡等等，中環旗艦店更提供限定的脆蝦牛肉芝士漢堡包，連配菜售118元，漢堡扒選用美國USDA認證的特選級牛肉，每塊重5至6安士。惟撇出香港後，該漢堡包將成絕響，港人只能出外旅遊時才可再品嚐。