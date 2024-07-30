巴黎奧運｜雲直播首替代衛星成主流　阿里雲︰近七成轉播機構已用

2024年巴黎奧運會如火如荼之際，阿里巴巴（9988）旗下阿里雲表示，與奧林匹克廣播服務公司（OBS）合作，通過人工智能AI技術驅動，推出奧林匹克轉播雲3.0（OBS Clound 3.0）。



今次「雲直播」首次取代傳統的衛星傳播，成為持權媒體遠程分發的主要方式，已預訂的遠程服務中，有三分之二的轉播機構已經使用該服務，涉54家。阿里雲還可支持多鏡頭回放系統，提供定格慢動作回放，另通過Content+平台，可無縫傳輸內容。



三分之二的轉播機構以「雲直播」替代傳統衛星

阿里雲國際業務副總裁及亞太北大區總經理劉彬星指，公司早在2017年就成為奧運全球合作夥伴，此前2020年的東京奧運會，就首次實現雲上轉播。作為奧林匹克轉播雲3.0的一部分,今次「奧運雲直播」（OBS Live Cloud）成為歷史上首次成為持權媒體遠程分發的主要方式，取代了1964年奧運會期間開始啟用的衛星傳輸方式。

本屆奧運會已預訂的遠程服務中，有三分之二的轉播機構已經使用該服務，涉及54家轉播機構，當中還有2家高清轉播機構。另有379個視頻流，當中包括11個超高清視頻流和368個高清視頻流，以及100個音頻訊號都將透過雲直播傳輸。

「奧運雲直播」（OBS Live Cloud）成為歷史上首次成為持權媒體遠程分發的主要方式，取代了1964年奧運會期間啟用的衛星傳輸方式。（資料圖片）

提供17套多鏡頭回放系統 Content+預計呈現逾11000小時內容

阿里雲今次提供的技術支持，包括OBS多鏡頭回放。2024巴黎奧運會部署的17套多鏡頭回放系統，將全部由阿里雲提供，橫跨14個場館，涵蓋21個項目，包括籃球、摔跤、滑板等不同類別。而AI驅動下，可實現賽事視頻傳送上雲後，即時空間重建以及3D渲染。

而OBS的內容分發平台Content+已經全部遷移至阿里雲，Content+將首次以超高清格式傳送內容，持權媒體將有三種不同的清晰度選擇，便於及時下載現場直播、採訪、花絮等內容。OBS預計將為本屆奧運會製作超過11,000小時的內容，較上屆增加15%。

阿里巴巴主席蔡崇信為巴黎奧運錄製視像。

與奧組委合作至少至2028年 料可合作更多國際體育賽事

劉彬星續指，自2017到2028年，阿里雲都會是整個奧組委的服務商，雙方達成長期合作，因此不存在服務商競標顧慮。而伴隨技術進一步發展，相信阿里雲的技術，大概率也會用於其他國際性的體育賽事。