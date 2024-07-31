美股｜道指收市升203點　納指挫1.28%　Nvidia瀉7%

市場等待聯儲局整周的議息結果，以及大型科技公司公布業績。美股周二（7月30日）個別發展，道指收市升203點。納指則因Nvidia拖累挫1.28%。



道指收市報40,743.33點，升203.40點或0.50%；納指報17,147.42點，跌222.78點或1.28%；標普500指數收報5,436.44點，跌27.10點或0.50%。

2024年3月25日微軟在巴黎辦公室外的公司標誌（Reuters）

微軟績前跌0.89% Tesla跌4.08% 藥廠Merck挫近10%

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia 下跌7.05%，每股收報103.65美元。Tesla亦挫4.08%。將於收市後公布業績的晶片股AMD跌0.94%。

多隻大型股下跌，亦於收市後公布業績的微軟（Microsoft），股價跌0.89%。Meta跌0.54%、Amazon挫0.81%。蘋果（Apple）則漲0.26%、Alphabet升0.45%。

藥廠默沙東（MSD，美國及加拿大稱Merck默克，MRK）削減年度利潤預測，股價跌9.81%，為跌幅最大道指成份股。

CrowdStrike下跌9.72%，因達美航空（Delta Air Lines）為早前網路中斷尋求賠償。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

油價挫逾1.4% 美元兌日圓曾跌穿153 現貨金重上2400美元

國際油價7月30日繼續下跌，因擔心中國需求疲軟、美元走強以及石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）可能在未來增加供應，紐約原油期貨每桶收報74.73美元，跌1.08美元或1.42%；倫敦布蘭特期油收報78.63美元，跌1.15美元或1.44%。、

美元指數同日下跌，在匯市尾市報104.56，跌幅0.02%。美元兌日圓曾一度跌穿153、跌幅0.67%，其後回升至153.28，跌幅0.47%。

市場預期聯儲局將維持利率不變，現貨黃金暫漲 0.86%，至每盎司 2,404.01 美元。紐約期金升1.06%至每盎司2,402.90美元。