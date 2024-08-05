三大因素疊加　日股暴瀉日圓爆升　專家料Yen年內或逼5.7算

美國經濟數據疲弱，亞太區股市延續上周跌勢。日本股市今日開市重挫7%，午後更暴瀉10%跌穿33000點關口，創今年新低。另一邊廂，在拆倉潮下，日圓兌美元匯率今早一度升破144，是今年1月中以來最強。每百日圓兌港元高見5.374。



受三大因素影響，短短一個月內，日圓急升一成，相反日股跌逾兩成，「有人歡喜，有人愁」，日圓、日股「此消彼長」。專家認為，日股可能跌至32000點，而日圓年內有望升至5.67。故遊日港人把握時間「唱平Yen」的同時，MPF成員要小心日股最後逃生門啦！



日圓持續走強，在短短一個月內急升一成。（Reuters）

三大因素利好日圓 單月急彈一成

日圓持續走強，每百日圓兌港元由今年低位4.824升至5.374，在短短一個月內急升一成，皆因日央行加息、環球股市疲弱、拆倉交易三大因素影響。

由於日本長期維持低利率政策，日圓是廉價的融資來源。日圓拆倉（Yen Carry Trade）是指利用不同國家之間的利率差異來賺取利潤。即是交易者借入利率較低的日圓，然後將這些資金轉換為高利率貨幣，並投資於高收益資產，通過低利息借貸，同時賺取息差以及其他資產的額外回報。

不過，日本央行近日宣佈即將加息，扭轉這一局面。日央行上周（7月31日）舉行的議息會議表示將加息0.15厘，並在未來兩年逐步將每月買債規模縮減至3萬億日圓。這一政策從8月1日起開始實施。

加息消息刺激日圓上揚，而當日圓升值，交易者就要買入日圓去「平淡倉」，從而加快日圓升勢。貝萊德近日表示，日圓飆升將導致交易者將「借低息日圓、買高息貨幣」的套利交易平倉，可能對其他市場產生連鎖反應，促使全球金融環境緊縮。

日股跌穿今年1月低位32693點，過去一個月較最高位累瀉約1萬點。﹙路透社﹚

日股跌穿三萬三關 強積金成員或「大出血」

因此環球股市與日圓走勢是「此消彼長」，股市震蕩，日圓作為避險資產走強，產生連鎖反應，導致日股跌勢加大。日經指數今早大跌逾7%，跌穿34000點，午後更瀉10%失守33000點大關，見32301點，且跌穿今年1月低位32693點，過去一個月較最高位累瀉約1萬點。

日股上半年屢創新高，故強積金成員早前對日股需求熾熱。強積金顧問公司GUM報告顯示，日本股票基金，是今年上半年淨轉入基金資產第四位，淨買入20.32億港元，遠勝於流出達28.96億元的港股基金。如今，日股重挫，MPF成員或「大出血」。

盧楚仁預計，短期內日圓兌美元可能回調至148，再向上至140，今年高位或見137。（資料圖片）

專家：日股遇股災 日圓或高見5.67

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，日股急劇波動，遭受恐慌性拋售，坦言是一次「股災」，他指出，環球股市走弱，再加上日圓匯率向好，導致日經指數持續下跌，倘進一步失守32000點，要跌至三萬點才有支持位。

至於日圓走勢，盧楚仁表示，日圓走強有「轉勢」跡象，拆倉交易、日央行加息、日股插水等因素導致日圓持續向上，但由於升勢頗急，需慎防日圓醞釀回跌風險。他預計，短期內日圓兌美元可能回調至148，再向上至140，今年高位或見137。即每百日圓兌港元先跌至5.37，再升至高位5.67，港人要把握時機「唱平Yen」啦！