強積金7月人均賺1400元　日股基金表現最佳　中港股基金敬陪末席

積金評級數據顯示，雖然本地股市回落，但受惠於7月環球股市上升及債券基金出現反彈，強積金回報率約為0.55%，這是強積金今年迄今第5個正回報的月份，年初至今的升幅達5.74%，是自強積金成立以來第七個最佳的首7個月回報表現。以港元計算，7月單月投資收益約為68億元，即人均獲利約1,400元，年初至今投資收益約為664億元，人均收益約14,000元。



日股年初至今回報率達逾18%

隨著7月份錄得單月正回報，強積金總資產再創歷史新高位，估算現約達1.236萬億元。2024年第二季強積金資金淨流入約為117.7億元，比2023年同期減少約13.9億元（約 11%），比上一季度減少約21億元（約 15%）。

積金評級數據顯示，7月及年初至今表現最佳為日本股票基金，回報率分別有4.15%及18.12%，中港股市再度成為表現最差基金，7月回落率為負1.99%，但年初至今仍回報率有2.26%。美股基金7月回報率僅有1.43%，但年初至今回報率排名則僅次於日股基金，有15.28%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，目前強積金成員平均帳戶結餘接近26萬港元，若成員預測市場走向出錯，他們將損失慘重。值得注意的是，納斯達克指數上周五下跌2.43%，進入回調區域，這種波動性凸顯了多元化長線投資的重要性，而強積金成員可利用具有成本效益且多元化的預設投資策略基金，輕鬆執行這項投資策略。