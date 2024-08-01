日圓強勢未止　大行紛紛唱好　麥格理料年底每百Yen兌港元見5.58

日圓持續上揚，兌1美元處於150以下。大行預料日圓會持續反彈，其大麥格理預期今年底時，日圓兌1美元升至140水平（每百日圓兌港元約為5.582）。



麥格理外匯及利率策略師Gareth Berry預料，日圓將會進一步大幅攀升。隨著聯儲局即將展開減息周期，應該會破壞在套息交易中沽出日圓的做法。該行又預期日圓兌美元於年底時接近140，明年底時更升抵125（每百日圓兌港元約為6.252），即2022年初時聯儲局尚未開展加息周期時水平。

日本國旗在日本央行總部升起。（路透社）

美銀分析師料日央行明年加息0.75厘

另一大行東方匯理美國固定收益和外匯策略主管Paresh Upadhyaya指出，將多種因素結合起來，包括聯儲局開展減息周期﹑避險情緒升溫，以及日本央行維持堅定不移的緊縮立場，日圓兌1美元有可能上試140。

美銀證券部門日本外匯和利率策略主管山田脩輔預料，聯儲局將會減息同時日本央行在明年加息0.75厘，日圓兌1美元將於140左右徘徊。道明證券分析師預料在明年首季，日圓兌1美元處於140水平。