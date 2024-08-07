美股｜道指收市反彈294點　納指及標指同漲1%　Nvidia升3.78%

美股繼前一天急瀉後，投資者趁低吸納，加上聯儲局官員言論紓緩市場對經濟出現衰退的憂慮，美股周二（8月6日）反彈。道指曾漲逾700點，其後升幅收窄，至收市升294點，納指及標指漲逾1%。



道指收市報38,997.66點，升294.39點或0.76%；納指報16,366.85點，升166.77點或1.03%；標普500指數收報5,240.03點，升53.70點或1.04%。

圖為2023年1月20日，瑞士達沃斯的臨時陳列室顯示Uber標誌。REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

蘋果再挫近1% Uber飆逾一成

蘋果公司（Apple）股價繼前一天下跌逾4%後，周二再挫0.97%。 此前股神巴菲特投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway）披露，次季大幅削減蘋果持倉接近50%。

其他科技七雄普遍股價回升，Nvidia於收市漲3.78%，每股收報104.25美元。微軟 （Microsoft）升1.13%，Amazon升0.57%、Tesla升0.88%、Meta漲3.86%。但Alphabet下跌0.60%

另外，軟體服務供應商 Palantir Technologies 上調年度營收和利潤預測，股價飆升10.38%。

Uber 第二季營收和核心利潤超出市場預期，股價上漲10.93%。

美國6月貿易逆差收窄

數據方面，美國6月貿易赤字731.1億美元，按月收窄逾2.5%，前月為逆差750.1億美元。期內進口增長0.6%，出口上升1.5%。

圖為2023年3月10日拍攝的日圓和美元紙幣。（REUTERS）

美元兌日圓回升至145 油價升逾0.2%

美元指數在匯市尾市報102.96，升幅約0.08%。美元兌日圓在連跌五個交易日後，周二報145.01，上漲0.54%。英鎊下跌0.64%至兌1.2697美元，為五周以來最低水平。

油價上漲，紐約原油期貨每桶收報73.2美元，升0.26美元或0.36%；倫敦布蘭特期油收報76.48美元，升0.28美元或0.24%。