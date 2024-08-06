環球股災｜美國聯儲局會否減息救市？史上7次危機迫Fed出手

8月5日成為環球市場的「黑色星期一」，有投資者指聯儲局（又稱聯準會或美聯儲）減息太慢難阻美國衰退，但某程度上這是日圓套利交易（Carry Trade，又稱套戥交易）平倉的結果。日圓拆倉加劇美股拋售潮，股市暴挫讓市場部份人猜想，儲局會否出手減息救市，而不是待9月議息會議後再做決定。



儲局自1987年以來有7次意外減息，都是因為「出大事」或有嚴重危機，全部非同小可：

2008年席捲全球的金融海嘯。（Getty Images）

・1987年10月19日發生全球股災，聯儲局同日減息，1988年1月又有一次不在計劃中的的減息。

・1990年代初經濟衰退以及第一次波斯灣戰爭期間。聯儲局1990年7月至1992年9月間多次在會議期間減息。那時，聯儲局沒舉行新聞發布會，也沒有在決策後發布詳細聲明。

聯儲局前主席格林斯潘（Reuters）

・時任聯儲局主席的格林斯潘（Alan Greenspan）1998年10月緊急減息，由5.25厘降到5厘，以防長期資本管理（LTCM）內爆後的市場崩潰。

・聯儲局2001年分別對科網股泡沫爆破和九一一恐怖襲擊事件2年重大事件回應。那一年聯儲局減息3次，都不在當局計劃之內。

曾經為美國第四大投資銀行雷曼兄弟於2008年掀起金融海嘯序幕。它在9月15日申請破產，引發金融市場連鎖反應。 （路透社）

・地產市場崩潰引發的金融海嘯，導致儲局2008年1月和10月兩度緊急減息。

・新型冠狀病毒感染（COVID-19）也促使聯儲局兩度減息，一次是2020年3月3日，另一次是同年的3月15日，利率由1.75厘降至0.25厘。