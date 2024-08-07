國泰︰短途票價已正常化　長途跌兩成　個別航線需求大暫仍難下調

國泰航空（0293）上半年純利跌15%，整體運力恢復至疫情前的八成水平。集團行政總裁林紹波表示，國泰去年開始重建運力，估計明年首季可回復至疫情前水平，票價亦逐步走向正常化。

他指出，短途航班票價已全面正常化，不過長度航班需求不同，但亦持續趨向正常化，大部份票價較去年跌逾兩成。不過個別航線，如由香港到美國或加拿大等票價正常化的趨勢較緩慢，主要因為市場需求大，內地與美國的直航航班仍未回復到疫情前水平，部份內地旅客需來港轉機飛往美國。

不過他重申，集團正努力增加航班，例如飛往美國紐約的直航航班今年會增加至每日3班；飛往西岸包括洛杉磯及三藩市，明年亦會逐步增加至每日三班。

國泰行政總裁林紹波。﹙黃浩謙攝﹚

此外，集團主席賀以禮補充，疫情後開關，航運業供求極端失衡，票價水平要考慮過去不尋常的歷史事年，集團一直預期票價會逐步正常化，認為目前情況屬良性及可管理。

逐步提升轉機服務

集團顧客及商務總裁劉凱詩則指出，重建運力時，主要聚焦來往香港的航線，因為將過境旅客優次放得較低，未來會繼續優化，並增加轉機服務，亦會提供誘因，去刺激需求。

招聘方面，集團預期需要3,400位機師去令運力回到疫情前水平，目前已經聘用3,100位機師，另外300名正在培訓，當中包括60名內地見習機師，預料未來數月會完成及上班。

空中服務員方面，集團會確保所有航班當中，都有懂得廣東話、英語及普通話的空中服務員，劉凱詩又表示，早前首次招聘300名內地服務員，今年底會增至500人，明年則增加至1,000人。