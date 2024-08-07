中國7月外匯儲備大增至32564億美元　央行連續三個月停購黃金

受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，2024年7月外匯儲備規模上升，中國央行連續第三個月暫停增持黃金。

7月末外匯儲備規模為32564億美元

國家外匯管理局8月7日發佈的統計數據顯示，截至2024年7月末，我國外匯儲備規模為32564億美元，較6月末上升340億美元，升幅為1.06%。

外匯局表示，2024年7月，受主要經濟體宏觀經濟數據、貨幣政策及預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

具體來看，最近幾個交易日，美元指數出現震盪，由前期104以上跌落至102附近，包括日元等在內的全球多國非美貨幣出現上漲。

業內人士指出，隨着中國經濟的快速崛起和在全球經濟中的地位日益提升，中國外匯市場的發展備受關注。

相關數據顯示，近年來中國外匯市場交易總量呈現穩步增長的態勢。隨着經濟的持續發展和對外開放程度的不斷提高，外匯交易需求日益旺盛，無論是銀行間市場還是零售市場，交易量都在不斷攀升。

展望後續，外匯局指出，我國經濟運行總體平穩、穩中有進，延續回升向好態勢，有利於外匯儲備規模繼續保持基本穩定。

連續第三個月暫停增持

同日，中國央行數據顯示，7月末黃金儲備報7280萬盎司（約2264.33噸），與上個月持平，連續第三個月暫停增持黃金，5月起結束了自2022年11月以來連續18個月增持黃金的舉措。

值得關注的是，近兩年全球央行一直都是增持黃金的主力軍，市場也在關注持續高金價的情況下各國央行是否會逆轉購金的趨勢。同時，美國大選的局勢也對黃金會產生一定的影響。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，黃金價格處於歷史高位，央行適當調整增持節奏，有助於控制成本。從持續優化國際儲備結構，穩慎推進人民幣國際化等角度出發，後期央行增持黃金還是大方向。

此外，據世界黃金協會2024年度全球央行黃金儲備（CBGR）調查報告指出，超八成的受訪央行預計全球的官方黃金儲備總量將在未來12個月內繼續增加。央行的儲備經理們希望利用黃金來降低風險，併為應對全球政治和經濟形勢的持續不確定性做好準備。

世界黃金協會全球央行兼亞太區負責人樊少凱也認為，受金價等因素的影響，各國央行有可能在短期內放緩購金步伐，但整體趨勢仍未改變，因為全球央行已經認識到，在不確定性長期存在的背景下，黃金作為戰略資產具有舉足輕重的作用。