台海戰爭風險多大？美學者：從中國外匯存底水準等3指標可見端倪

針對台海局勢，近日，美籍華裔政治學者裴敏欣在「彭博觀點」（Bloomberg Opinion）撰文指，若要知道北京何時發動武統，可以從中國在西方金融機構的外匯存底水準、戰略儲糧和石油儲量看出端倪。



文章提到，中國從俄烏戰爭中學到的教訓，就是俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的準備有多麼不完善，即使在2014年吞併克里米亞（Crimea）後花了8年時間加強經濟，但仍暴露出許多嚴重漏洞。例如戰爭前夕，俄羅斯將約佔其外匯存底總額一半的3000億美元存入西方金融機構，但很快就遭到凍結。普京受到閃電戰勝利的樂觀假設所蒙蔽，沒有儲備足夠的炮彈或武器零件來發動持久的消耗戰。

裴敏欣認為，中國領導階層不太可能犯下同樣的錯誤。為讓中國在中美可能的曠日持久的衝突中處於更有利位置，他們將特別關注3項自給自足的指標，分別是中國在西方金融機構持有的外匯存底水準、戰略糧食儲備和石油儲量。任何戰爭爆發前，預計中方都會減少承受西方金融壓力的風險，拋售美國公債，並用所得資金購買黃金或其他美國無法掌控的資產；同時可能會拋售其持有的歐元、日圓和英鎊。

目前，中國持有的美國公債，已從2018年1月底，即中美貿易戰開始前的1.17兆美元，縮減至略高於7700億美元。地緣政治緊張局勢導致中國減少持有美債，轉而購買黃金。經濟下滑也導致人民幣貶值，故中國不需要購買美債來阻止人民幣升值。但這些數字反映的是逐漸下降，而非急遽下降。一旦中國在很短的時間內拋售大部分資產，那麼台海戰爭可能一觸即發。雖然匆忙拋售美債會帶來嚴重的財務損失，但這至少可以避免血本無歸。

一旦中國在很短的時間內拋售大部分資產，那麼台海戰爭可能一觸即發。圖為2009年11月3日，美國科羅拉多州威斯敏斯特一間銀行職員所清點的美元紙鈔。（Reuters）

另一邊廂，在2000年，中國94%糧食生產供應來自國內，但這一比例在2020年下降至66%，意味著中國約三分一的需求依賴進口。在重大衝突期間，美國海軍可能會切斷中國的貿易路線。這也是為何中國政府在3月宣布糧食自給自足為首要任務。雖然目前尚不清楚糧食自給率需要達到多高才能讓領導人放心，但幾乎可以肯定的是，比例需遠高於66%。

同樣地，一旦戰爭爆發，美國可能會阻斷中國透過海運進口石油。今年1月，包括商業庫存和政府儲備的中國原油庫存總量為9.34億桶，足以滿足約兩個月的消耗量。如果想打仗，中方顯然需要建立這些儲備。

文章指，所有這一切都意味著，中方將一早表明其意圖，但即便如此，在中國大幅減持美債之前，不太可能引發衝突，因此目前台灣爆發全面戰爭的可能性很低。而更迫切的危險，會是意外的衝突，源於北京、華府或台灣方面的誤判或挑釁的危機，各方應為此做好準備，並致力防止。