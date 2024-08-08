美股｜道指收市跌234點　納指挫1%　超微電腦瀉兩成

受科技股下跌拖累，以及10年期國債拍賣需求疲軟，加劇了投資者的緊張情緒。美股周三（8月7日）先升後跌，道指早段曾漲480點，但後段失去動力，收市倒跌234點。納指曾升2%，但收市反跌1.05% 。



道指收市報38,763.45點，跌234.21點或0.60%；納指報16,195.81點，跌171.05點或1.05%；標普500指數收報5,199.50點，跌40.53點或0.77%。

圖為2023年5月30日，超微電腦（Super Micro Computer）參加在台北舉行的台北電腦展。（Reuters）

Nvidia挫5% Tesla跌4.4%

AI人工智能概念股「超微電腦」（美：SMCI）季度調整後毛利率低於市場預期，股價瀉20.14%。競爭對手戴爾（Dell）下跌 7.16%。

AI晶片龍頭Nvidia亦挫5.12%，每股收報98.91美元。Intel維持跌勢，周三再跌3.63%。

多隻大型股也股價下滑，Tesla跌4.43%、微軟 （Microsoft）跌0.30%，Meta挫1.05%。

華特迪士尼（Walt Disney）預計未來幾季主題樂園業務「需求將有所放緩」，股價挫4.46%。

圖為2022年6月16日拍攝的日圓和美元鈔票。（REUTERS）

美元兌日圓升穿146 紐約期油飆2.77%

貨幣方面，日本央行發表加息言論後，日圓下跌。美元兌日圓走強1.84%至146.95。 衡量美元對六種主要貨幣的美元指數當天上漲0.22%，在匯市尾市收於103.197。

油價上漲，紐約原油期貨每桶收報75.23美元，升2.03美元或2.77%；倫敦布蘭特期油收報78.33美元，升1.85美元或2.42%。

金價下跌，現貨金最新跌0.16%，每盎司報2,385.63美元。紐約期金跌0.04%，至每盎司2,388.20美元。