環球股市8月5日遭遇「黑色星期一」。日本作為震央，日經平均指數急挫12%，創1987年以來新紀錄。縱然日經隨後兩日顯著反彈，但仍未能補回下跌裂口。



相對日股，美股跌幅已可算溫和。道指8月5日收跌2.6%，納指跌3.4%，標指跌3%。但計及上星期四及五兩日跌市，三個交易日道指累跌5.2%，納指跌8%，標指跌6.1%，幅幅可觀。



是次環球跌市絕非突如其來。事實上，整個7月市場都有預期日本央行將會在月底再次加息。這不只是因為數碼大臣河野太郎公開呼籲，更因為日本的核心消費物價指數（CPI）已經連續27個月高於日本央行的2%目標，而且6月和7月連續兩個月增速加快。

隨着預期日本加息，日圓拆倉在上個月已經開始。這有份解釋了為什麼日圓兌美元在7月3日觸及162.01底位（兌港元4.824算）後逐漸回升，7月11日更曾一度急漲2%，惹人揣測日本央行入市干預。與此同時，日經平均指數在7月11日寫下42224.02的收盤歷史新高後，連續兩星期反覆回落，跌勢明顯呈現。只是當時市場仍然想得樂觀，認為拆倉潮不至於急劇而至，日圓升值以至日股調整應該可以溫和進行。

樂觀的還有美股投資者。納指在7月10日寫下歷史新高，為今年內的第27次。接着是標指在7月16日，第38次寫下歷史紀錄。一日後到道指，今年內第22次創新高。當時彭博等已經引述高盛一個分析指出，7月17日將成為標指由升轉跌的分界線，而且不建議逢低買進。一個星期後的7月24日，乘着Tesla及Alphabet的季績遜預期，納指急跌3.6%，標指下挫2.3%，道指收跌1.3%。

特朗普上月表示強美元正在損害美國出口，外界普遍認為他若重返白宮，會維持弱美元及提高關稅。（Reuters）

既然日美股累積龐大升幅並且下調機率加大，以及很可能日本央行減息而同時美國聯儲局加息，日圓拆倉潮及其引發的這次「黑色星期一」就是可以預期的灰犀牛，正如上個月開始已有一些分析作出提醒。不肯定的只是何時出現，及對市場造成的震盪有多大。此際，特朗普對強美元的評論、美國的非農就業數據以至巴菲特的投資部署，都可能成為投資者借勢的時機。

更何況美股市場早已淪為賭博遊戲，充斥着高槓桿投機、借貨沽空等操作，不論是升或跌市都可以觸發連鎖反應，令風險以倍數計加大。單是「黑色星期一」美股開市急挫半成，已經令金融界及經濟界紛紛議論聯儲局是否應該緊急減息，但同時又憂慮會加劇動盪，反而引發更大規模及全面的金融危機。VIX恐慌指數一度飆升至65，令人想起金融海嘯和疫情危機。

隨着美國聯儲局按兵不動，日本央行副行長內田真一放鴿，環球股市似乎回復平靜。惟不但日圓套息交易估計尚有一半待拆倉，日本經濟已經跌出全球前三，物價上升國內消費疲弱，日本人最切身感受的是實質工資停滯不升。太平洋彼岸的美國不遑多讓，失業率悄悄攀升，未來一年陷入經濟衰退的機率已被高盛上調至25%。在經濟結構改革之前，資本市場愈是凱歌猛進，泡沫爆破、突然崩盤的風險愈大。

隨着美國聯儲局9月減息，市場預期香港銀行或於今年尾至明年初減P，可能對樓市起支持作用。（資料圖片)

這次「黑色星期一」未至於波及港股，顯然我們更受內地市場影響。但是聯儲局下月減息幾成定局，香港降息只是第四季抑或明年第一季的分別。住宅租金近來只升不跌反映尋租活動仍然主導市場，加上作為防護欄的樓市辣招已經全撤，重回低息環境後物業價格會否再次炒起，目前始終不能排除。更何況所謂的工業4.0久未能實現，創科經濟又不成氣氛，為求財富增值許多人自然從投資市場入手。低買高賣的人在名義上更加富裕，實際上只是將火棒交給下一手，社會整體並沒有得著，只是「塘水滾塘魚」般將財富轉移、集中到一小撮贏家手中。

經濟金融化、產業空心化的後果有目共睹，特朗普之崛起以至萬斯受到鐵鏽帶的歡迎，不是沒有原因。中共自十八大以來堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛，已經從產業轉型升級、規管金融市場、提高生產效率等多方面着手。即使在過去我們沒有意識到經濟改革之必要，這一年來的港深雙城比較、北上消費潮流都足以成為警示，看得見價格泡沫對香港競爭力以至生活質素之為禍。如果我們對於土地供應和發展主導權、尋租經濟和產業政策再視若無睹，灰犀牛早晚迎面而來。