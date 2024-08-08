內媒︰阿里旗下盒馬放棄複製山姆模式　目標3年後年GMV千億人幣

阿里巴巴 （9988） 旗下零售店盒馬，據報放棄複製山姆模式的會員店形式，改將資源聚焦在生鮮超市和NB店（即折扣店）。內媒《晚點Late Post》消息指，盒馬行政總裁嚴筱磊上任4個月，就三大方向做出調整。



年初已放棄2間會員店 改聚焦生鮮超市及折扣店

報道指出，盒馬原本推出三種類型的店，其一為包括付費成為會員才能購物的會員店，類似山姆；其二維生鮮超市，在大城市、臨近有消費力的辦公樓和住宅區；其三為NB折扣店，有硬折扣門店和社區團購自提點兩種業態。

不過其已放棄複製山姆，年初關閉2家會員店，暫時也不會再開新店。消息續指，2025財年結束前，公司預計在NB折扣店模式下，開出300家門店。

內媒指，公司設定了3年後每年GMV達1000億元人民幣的目標。（資料圖片）

目標3年後每年GMV千億人幣

此外，盒馬新CEO據報多次在內部表示，盒馬不會被賣，設定了3年後每年GMV達1000億元人民幣的目標。今年3至6月，盒馬首次實現連續淡季盈利，而上一次實現連續、整體盈利是在2022年第四季與2023年第一季。

不過由於市場時機不佳，盒馬上市暫緩，估值也由百億美元，降至40億美元，因此嚴筱磊提出三大方面的調整，包括重整軍心、聚焦方向、努力實現常態化獲利。