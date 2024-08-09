美股｜道指收市升683點　納指飆2.87%　Intel反彈近8%

美國新申領失業救濟人數跌幅大過市場預期，緩解市場對美國經濟衰退的憂慮。美股周四（8月8日）大幅收高，道指收市升683點，納指升2.87%。 其中，Intel股價在連日下跌後，周四反彈7.90%，為升幅最大道指成份股。



道指收市報39,446.49點，升683.04點或1.76%；納指報16,660.02點，升464.22點或2.87%；標普500指數收報5,319.31點，升119.81點或2.30%。

圖為2021年3月5日，製藥廠禮來（EliLilly）位於新澤西州的大櫻。（Reuters）

Nvidia反彈逾6% Meta飆逾4% 超微電腦回升3.5%

AI晶片龍頭Nvidia繼前一天挫逾5%後，周四反彈6.13%，每股收報104.97美元。晶片股博通（Broadcom）漲6.95%。前一日跌兩成的超微電腦（SMCI）回升3.50%。

多隻大型股也股價上揚，Tesla升3.69 %，Meta飆4.24%、 Amazon升1.86%、蘋果公司漲1.66%，微軟升1.07%

藥廠禮來（Eli Lilly）上調年度利潤預期後，股價上漲9.38%。其熱門減肥藥 Zepbound 銷售額，首次在一個季度突破10億美元。

運動服裝製造商 Under Armour 受益於削減庫存和促銷活動，首季利潤高於市場預測，帶動股價飆升19.01%。

由於有線和衛星經銷商費用，以及體育賽事轉播權續約的不確定性，華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）減記電視資產價值，股價下跌 8.95%。

圖為2023年3月10日拍攝的日圓和美元紙幣。（Reuters）（REUTERS）

美元兌日圓升穿147 油價漲逾1%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，當天在匯市尾市報103.20，升幅約0.01%，。日圓下跌。美元兌日圓升至147.22，升幅約0.35%。

油價上漲，紐約原油期貨每桶收報76.19美元，升0.96美元或1.28%；倫敦布蘭特期油收報79.16美元，升0.83美元或1.06%。