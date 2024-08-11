從股災到V型反彈　完美演繹「別人恐懼我貪婪」｜ 伽羅華

過去一周，環球股市動盪不安，日股單日重創逾12%，是1987年以來跌得最傷的表現，美股表現為2022年以來最慘烈，但就是一周內，環球股市從恐慌性拋售出現V彈，美股差些便收復所有失地，完美演繹如何從恐慌情緒下火中取栗。

若以全周計，標指微跌0.04%，道指與納指分別跌0.6%和0.18%，在炒減息的憧憬下，10年期債息持續低於4%，美匯指數低見103水平。另外，日股、韓股及台股則分別跌2.5%、3.3%及3.5%。基於外匯市場的不確定性，亞股收復失地不及美股，但市況基本上喘穩。

今輪環球股災的導火線是主要有兩方面，一是7月份大非農就業報告，它引發人們對美國經濟硬著陸的擔憂，二是7月底日央行上調基本利率至0.25厘，並暗示未來每季都可能加息，觸發日圓拆倉盤，其他如股神巴菲特大手減持蘋果公司至一半，以及伊朗可能發動報復以色列的攻擊，在某程度都起著推波助瀾的作用。

7月份大非農就業報告引發人們對美國經濟硬著陸的擔憂。﹙資料圖片﹚

市場疑借失業率施壓美國減息

美股大幅波動，主因是就業數據中的失業率被拿來說事，有分析認為，若美經濟有機會衰退，應該在9月前來個預防性減息，但也有分析指，美股升勢無以為繼，華爾街大行於是借股災向當局施壓提早減息，這說法也可以說得通。

華爾街與美聯儲就貨幣政策的博弈，以往司空見慣，就像貓捉老鼠的遊戲。事實上，歷次大跌市也確曾多次迫使美聯儲緊急減息，分別是1987股災、1998年LTCM爆煲、9/11恐襲、2002年科網爆破、2008年金融海嘯、及新冠疫情等，除了新冠對實體經濟有直接衝擊外，其餘都源自金融市場的動盪，但純以經濟差為由，美聯儲很少就範緊急減息。

根據報告，7月非農職位增加11.4萬，是2024年4月以來最小增幅，預期為增17.5萬，失業率上升至4.3%，預期4.1%，首先4.3%失業率不算差，離完全就業亦不遠，二是人們從拜登政府發放的疫情救助金幾已用完，重回勞動市場找工作，一時間未吸納所有失業人士，這也屬正常情況，若未來兩月失業率持續攀升，美聯儲才需要9月前進行預防性減息，甚至有可能減半厘。

Intel產品競爭力弱 引發大裁員

上周兩家科技公司公布大裁員，電腦老牌子戴爾科技繼去年裁員1.3萬人，再公布裁員1.2萬人計劃部分資源轉移新成立的AI團隊，另外，上代晶片龍頭Intel宣布大裁員，預計受影響的達1.5萬人，並停止派息，公司削減成本與中國企業減少向Intel買入晶片不無關係，但主要是其代工晶圓業務競爭力有關，Nvidia大賺中國AI晶片的銷售，Intel在開發AI晶片顯然落後Nvidia和AMD。

科技公司向AI投放更多資源而導致裁員，已經是行內趨勢，未來這類裁員計劃仍然持續，但幸好提供更多職位數目的服務業仍然保持彈性。根據標普全球最新採購經理指數（PMI）顯示，在新訂單增加的推動下，美國服務業下半年有不錯的開局，7月商業活動顯著擴張。

隨後周四（8日）公布的首申失業救濟金人數錄得減幅，創下4周以來的新低，有助紓緩市場對經濟硬著陸的擔憂，標指當日升2.3%，創2022年11月以來的單日最好表現，納指亦升近2.9%。當然，如果更多數據顯示美國經濟存在隱憂，美聯儲有可能於9月開始減息，甚至減幅半厘。

圖為2022年9月23日路透社拍攝的設計圖片，相中可見日圓和美元紙幣。（Reuters）

套息交易野蠻生長 成計時炸彈

股災另一觸發點是日央行貨幣政策大轉向，日本維持負利率政策長達17年，自美國於2022年3月啟動加息潮，由零息急增至5.5厘，日美息差急擴至5厘以上，令套息交易得以野蠻生長，也是美股、日股升勢的推手之一，所以日本利率正常化是去年日央行行長植田和男上任後首要解決的急務。

7月底日央行將基本利率由0.1厘上調至0.25厘，為今年第二次加息，加幅只是卑微的0.15厘，又暗示未來每季可能加息，加上一份響錯警號的大非農報告，市場以為經濟硬著陸，美聯儲需要盡快減息，結果美元兌日圓由157急彈至142，觸發大量套息交易拆倉，投資者除拋售美股，亦拋售日股、韓股和台股，可見借平日圓投資的規模浩大，形同金融市場的計時炸彈。

股神借平日圓 買日商社股

究竟套息交易規模有多大？由於貨幣交易很難有統一數據公布，一個較合理的推算是日本銀行的海外貸款。根據國際結算銀行數據，截至今年3月底止日本銀行的海外貸款達1萬億美元，較2021年增加21%。由於日圓大幅貶值始於2021年1月，當時報1美元兌103日圓，可以合理推論這三年間的貸款增幅（約2,100億美元）有不少用於套息交易。其中一個典型例子是，股神巴菲特於2021年入市日本多家商社股，也是以日圓融資購買日本股票，雖然這不屬於借日圓換美元的套息交易，但都是借日圓成本低。

在日股跌市之後，日央行官員很快派定心丸，副行長內田真一向投資者保證，只要市場持續不穩定，央行是不會加息。日央行加息行動事先經過美聯儲默許，還暗示必要時會作出配合，美股大跌，美聯儲主席鮑威爾仍然將減息議程放到9月議息，日央行極速向市場認慫太失監管機構的威信，貨幣政策執行首要是看數據，並非以投資者利益先行。

就算日央行未來每季都加息，同一時間美聯儲亦減息，明年美日息差仍然維持3厘以上，相信借平日圓進行套息交易仍大有人在，其潛在風險需要管控，不可能聽之任之，而且這樣的信息需清晰向市場傳達，否則日央行很難將其低利率政策正常化，而日本投資者與央行的博弈，也會導致日股難以健康發展。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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