渣打中小企指數第三季回落至42.5　見3年同期新低　地產業衝擊大

生產力局公布「渣打香港中小企領先營商指數」調查，今年第三季綜合營商指數按季跌4.8點，至42.5點，是2022年第三季以來最低水平。當中，中小企「盈利表現」一項跌19%或8.3點，反映本地中小企對該季生意額的信心回落。



調查指出，在本季11大行業綜合營商行業指數中，只有建築業輕微上升，升幅為1.8 ，另外10個行業均錄跌。尤以地產業回落幅度最大，挫15至37.3，而資訊及通訊業和金融及保險業跌幅亦分別錄得9.8及7.5。

11大行業綜合營商行業指數中，地產業回落幅度最大。（資料圖片）

在相對高息的環境下，有56%中小企認為，息口因素引致消費能力下跌，調查指出77%的零售業、70%的住宿及餐飲業，以及69%地產業均認為，高息影響了客戶的消費能力。有25%中小企因此減少投資；32%公司現金流受影響，有18%中小企更認為，借貸或融資有困難］。

另外，92%中小企預料整體投資額維持不變或上升。貨幣政策預期方面，約33%中小企預期未來6個月內進入減息周期，當中25%指屆時會調整定價。

劉健恒料美國減息,本地住宿及餐飲業會受惠。（資料圖片）

劉健恒：美國減息料住宿及餐飲業受惠

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，預期美國今年會減息，繼而令整體行業都會受惠，而最先受惠的相信是地產業，該行業信心下跌幅度較大，反彈空間亦較高。而住宿及餐飲業，或會因美元大機會因減息而走弱。在港元與美元掛鈎之下，消費力外流的幅度料會收窄，料該行業同樣受惠較大。

維持香港GDP全年2.6%增速

本港經濟方面，劉健恒表示由於美國大選不明朗因素仍然存在，減息是否有助經濟增長仍然存在變數。基於信心指數略有偏低，該行維持全年2.6%的經濟增長。