長建按年多賺5%至逾43億元　派息72仙　稱一直恪守審慎財務策略

長建（1038）公布截至今年6月底止中期業績，股東應佔溢利43.11億元，按年增加2%，每股派息72仙。



長建指出期內來自電能（0006）溢利貢獻為10.82億元，按年增加2%。英國基建業務溢利貢獻按年增加17%至18.65億元。澳洲基建業務投資組合溢利貢獻為8.64億元，按年升5%。歐洲大陸業務溢利貢獻增加1%至4.19億元，加拿大業務溢利貢獻按年減少25%至3.01億元，新西蘭基建業務溢利貢獻增加11%至8,000萬元，中港兩地基建業務溢利增加6%至9,600萬元。

長建中期多賺。（資料圖片）

長建主席李澤鉅於業績報告內指出，在利率高企及地緣政治局勢緊張的陰霾下，各種不明朗因素繼續籠罩全球巿場。憑藉強勁經常性收入及可預計之現金流，長江基建在經濟困難時期展現堅韌實力。 儘管面臨重重挑戰，長江基建仍處於有利位置與均具充裕財力之策略夥伴 — 長江實業及電能實業，物色收購機遇。受制於高利率環境及資金流動性收緊，預期晉身基建行業的門檻將有所提高，讓如集團般別具營運經驗及財務優勢之基建企業得以從中受惠。

他又指出集團在促進基建投資組合業務及地域多元化之際，亦致力推動內部增長及提升旗下各項業務間之協同效應，並在瞬息萬變的環境下尋求更多別具增長價值的機遇。 長江基建一直恪守審慎財務策略，同時兼顧持續盈利增長及理想負債水平，致力在穩健與增長間力求平衡。集團在收購過程中亦不會抱有志在必得的心態。