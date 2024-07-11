長建赴英上市？　公司稱第二上市屬方案之一　「DNA」是國際企業

消息指長江基建（1038）擬在英國上市，該公司回應稱，不時考慮及研究不同的方案冀為股東增值，其中一個方案有可能涉及在海外證券交易所進行第二及額外上市，惟強調這些方案均與資金之流動無關，並補充未確定會否進行。



稱若額外上市可提升公司形象

長建指出不時考慮及評估不同的策略性機遇，為股東創造最大價值。目前正在考慮的機遇之一，是在不進行任何集資的情況下，將公司股份在海外證券交易所（例如倫敦證券交易所）進行潛在第二及額外上市。潛在第二及額外上市可讓公司身處不同地域的股東 受惠，同時有助提升公司形象，並提供更廣闊的市場進行公司股份交易。目前尚未就是否進行上述有關上市作出任何最終決定。

根據資料, 目前有多隻股份都同時在香港及倫敦兩地交易所掛牌, 括有滙豐（0005）、渣打（2888）、中國國航（0753）及大唐國際發電（0991）等。

圖為長建主席李澤鉅。﹙資料圖片﹚

逾九成利潤來自亞洲以外業務

談及倘赴英國第二上市的好處及理據時，長建續稱，集團「DNA」是國際企業。於2023年，長江基建超過 90% 之溢利貢獻乃來自亞洲以外之業務，而英國業務佔長江基建 2023 年溢利貢獻約50%；長江基建員工人數亦超過90%於亞洲以外地方工作，若於英國第二上市，可增加長江基建的國際知名度及強化長江基建之國際基建投資者地位，對未來若要籌集資金或安排借貸會有更好條件，而且進行收購時亦更添優勢。

另外，長江基建可望獲取來自國際投資者之龐大資本（例如英國退休基金），從而長遠增加股份之流通性。

再者，亦有不少其他好處，包括長江基建的大部分資產位於英國和其他亞洲以外之市場，若在英國第二上市，可順理成章地與英國/歐洲的同業在同一市場掛牌買賣；促進金融機構對長江基建之研究，包括來自現有銀行的駐英分析師、及新增其他熟悉基建領域的英國證劵公司；股東可受惠於長江基建的股份買賣交易時間延長。