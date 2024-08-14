長建夥長實及電能收購英國陸上風電資產　涉資35億元

長江基建（1038）牽頭的財團已於8月13日達成協議，收購Aviva Investors持有及營運中之英國陸上風電資產組合，交易作價約3.5億英鎊 （約35億港元），視乎交易完成時的若干調整金額，交易預期將於9月下旬完成。



買方財團由長江基建、長江實業（1113）及電能實業（0006）聯合組成。長江基建及長江實業各佔財團40%權益，電能實業則持有20%權益。

是次交易之資產組合包括分佈於英格蘭、蘇格蘭及威爾斯的32個陸上風電場，總裝機容量為175兆瓦，淨權益裝機容量為137兆瓦。

公司指出組合涵蓋之陸上風電場俱已在營運中，並提供即時回報、穩定現金流和經常性利潤貢獻。業務收益分別來自（i）與通脹掛鈎的政府資助；及（ii）電費收益，包括透過購電協議供電予客戶以及向市場出售電力的收入。

長建年內第三項能源投資

有關交易是長江基建在 2024 年進行的第三項投資，上半年已先後收購位於北愛爾蘭的配氣網絡 Phoenix Energy，及英國可再生能源資產組合 Powerlink Renewable Assets（前稱UU Solar）。

公司指出收購風電資產組合有助長江基建進一步推動可持續發展轉型，鞏固集團在應對氣候變化挑戰上的地位。集團現有之其他可持續發展項目包括可再生燃氣生產與配送、廢物管理與回收，以及供暖、能源與食水之智能用量管理裝置等。