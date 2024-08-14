騰訊DnF手遊被追問　兩大理由撐可「長青」　料消費低迷非結構性

騰訊（0700）公佈今年第二季業績，上季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利573.1億元（人民幣‧下同），按年增53%，遠勝於市場預期的486.7億元。收入就有1611.2億元，按年增長8%。騰訊主席馬化騰、總裁劉熾平參與業績電話會。



大行最集中的關注點，莫過於騰訊新推的遊戲產品《地下城與勇士：起源》（DnF手遊），其激活了數百萬IP粉絲，面對有分析師質疑DnF手遊可持續性，騰訊表示DnF手遊展現出非常好的用戶留存度，對未來前景非常樂觀。不過就行業總體而言，劉熾平示警，玩家期待提升，但遊戲創新具有週期性，不同的年份增速有別，有轉弱可能。



騰訊撐DnF手遊可持久 惟示警遊戲創新具週期性

業績會甫開場，管理層先直言不諱稱讚《地下城與勇士》已經成為中國最成功的手遊之一，預計可成為其下一款長青熱門遊戲。摩根大通分析師發問質疑稱，DnF手遊並非典型的戰術遊戲，質疑其熱度持久性，騰訊解釋稱，在遊戲行業中，前30日的留存率是非常重要的判斷指標，而DnF手遊在發佈首60日，都展現出非常好的用戶留存度，對其未來增長前景非常樂觀。

此外該遊戲的PC版已經運營了16年啊，有強大的運營基礎，與《王者榮耀》、《和平精英》等基於系統的遊戲有別，騰訊強調DnF手遊更基於「敘事」，因此更希望吸引成熟玩家。騰訊舉例稱，當年作為學生玩過PC版該遊戲的用戶，已經成長為具備更強消費能力的群體，從日活用戶量衡量，則較同業而言非常不錯。

儘管本土市場遊戲收入恢復按年增長，增9%至346億元；國際市場遊戲增長更加速，總裁劉熾平仍然承認，當前遊戲業務一直存在有大環境的挑戰，消費疲弱無可避免影響遊戲消費，且玩家對於爆款遊戲的期待提升，而創新又常具有週期性，不同的年份增速有別，有轉弱可能。

騰訊指，DnF手遊在發佈首60日，都展現出非常好的用戶留存度，對其未來增長前景非常樂觀。（資料圖片）

消費低迷影響支付收入 騰訊指非「結構性」

不過，金融科技及企業服務收入錄得504.4億元，按年增幅僅4%，放緩至低個位數百分比。公司直言，金融科技支付肯定與消費相關，當前消費情緒低迷，用戶不願意花錢，必然影響該項收入，商業支付收入增速進一步放緩。

但另邊廂，公司指出，用戶不願意花錢，卻希望把錢放在一些地方，因此理財服務收入反而錄得雙位數百分比增長。且政府已經提出多項刺激消費的措施，騰訊表示，已經感受到在部分政策出台後，市場所受到的刺激與提振，因此消費情緒影響該業務收入，僅為「週期性」，絕非「結構性」，無需問「能否恢復」，而應問「何時恢復」。

期內金融科技及企業服務收入錄得504.4億元，按年增幅僅4%，放緩至低個位數百分比。（資料圖片）

AI創造商業價值 提振廣告點擊率

而就增幅吸睛的廣告收入板塊，第一季度時該板塊按年猛增26%，當時業績會時就示警，次季或放緩。不過第二季該部分收入仍然按年大升19%至299億元，按季也有增長，維持了高速增長的態勢。

騰訊表示，希望繼續通過AI技術，提升廣告點擊率，目前電商等領域對於廣告的需求仍然較高。以視頻號為例，AI更為精準的內容推薦，令期內視頻號總用戶使用時長按年顯著增長，更利於推薦更精準的電商廣告內容，最終令AI也在此創造商業價值。

騰訊希望在微信內部建設完善的電商生態。（資料圖片）

冀在微信內部建設系統化電商生態

此外期內小程序總用戶使用時長按年增長超20%，通過小程序促成的交易額實現按年雙位數百分比增長，視頻號總用戶使用時長按年也顯著增長。騰訊指，區分於單純的電商直播，其希望在微信內部建設完善的電商生態，不止在視頻號、小遊戲等平台，還將包括公眾號等其他產品納入其中，匯集力量最終建設系統化的電商生態。

而就資本市場回購動作，騰訊表示未有最新動態，如此前所述開展。依據財報，騰訊上半年斥資523億港元回購，已然超過去年全年494億港元的回購規模。