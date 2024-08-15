美股｜道指收市升242點重上4萬關　標指5連升　Tesla挫3.1%

美國最新CPI增長放緩，令市場對9月減息信心升高。美股周三（8月14日）上揚，道指收市升242點，重上4萬點大關；納指則受Tesla、Alphabet等大型股拖累，於收市僅微升0.03%。



道指收市報40,008.39點，升242.75點或0.61%；納指報17,192.60點，升4.99點或0.03%；標普500指數連續第5個交易日上升，收市報5,455.21點，升20.78點或0.38%。

圖為2024年4月22日，在德國漢諾威工業博覽會（Hannover Messe）上，參加者途經Google標誌。（Reuters）

Alphabet跌2.31% Nvidia漲1.61%

Google母公司 Alphabet股價下跌2.31%，此前有報道指美國司法部正考慮強迫分拆業務，以解決壟斷搜尋市場的問題。

其他大型股漲跌互現，Tesla下跌3.10%、Meta挫0.34%；微軟（Microsoft）則升0.69%，AI晶片龍頭Nvidia上漲1.61%。

Cheez-It 和品客薯片製造商Kellanova股價飆升7.73%， 原因是糖果巨頭Mars表示將以近 360 億美元的收購。

數據方面，美國7月消費物價指數（CPI）按年升2.9%，低於市場預期及前值的3%；核心CPI按年增3.2%，符合預期，增幅為2021年初以來最低，前值為增長3.3%。

圖為2023年3月10日拍攝的日圓和美元紙幣。（REUTERS）

美元兌日圓重上147 紐約期油跌1.75%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在當天在匯市尾市報102.58，微升0.02%。美元兌日圓回升至147.24，升幅約0.29%。

油價回落，紐約原油期貨每桶收報76.98美元，跌1.37美元或1.75%；倫敦布蘭特期油收報79.76美元，跌0.93美元或1.15%。

現貨黃金最新跌0.77%，每盎司報2,446.10美元。