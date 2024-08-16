美股｜道指收市升554點　納指飆2.34%　Tesla漲逾6%

美國7月份零售銷售好過市場預期，顯示消費者支出強勁，緩解市場對美國經濟即將陷入衰退的憂慮。美股周四（8月15日）上揚，道指收市升554點；納指升2.34%。



道指收市報40,563.06點，升554.67點或1.39%；納指報17,594.50點，升401.89點或2.34%；標普500指數收市報5,543.22點，升88.01點或1.61%。

圖為2022年8月11日，位於美國加州聖荷西（SanJose）的Cisco大樓外標誌。（Reuters）

Walmart及Cisco飆逾6% Nvidia及Amazon漲逾4%

零售巨頭沃爾瑪（Walmart）今年第二次上調年度利潤預測，股價上漲6.58%。其競爭對手 Target也上漲4.35%，而 Costco 則漲1.70%。

多隻大型股上漲，其中Tesla飆6.25%。AI晶片龍頭Nvidia上漲4.05%。Amazon飆4.40%、Meta漲2.01%、蘋果公司（Apple）升1.35%、微軟（Microsoft）漲1.18%。

此外，思科（Cisco）預測第一季營收優於預期，並表示將裁減 7% 的全球員工，令股價上漲6.70%，為升幅最大道指成份股。

隨著億萬富翁William Ackman增持新股，Nike上漲5.07%。化妝品連鎖店Ulta Beauty 獲股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的巴郡（Berkshire Hathaway） 收購，帶動股價上漲11.18%。

圖為2023年11月15日，美國消費者在紐約州一間沃爾瑪（Walmart）購物。（Reuters）

零售銷售按月升1% 首領失業救濟人數跌

數據方面，美國7月零售銷售按月增長1%，增幅高過市場預期的0.3%。另美國首次申領失業救濟人數按周減少7,000人，跌至22.7萬人，少於市場預期的23.5萬人。