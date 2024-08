有股神之稱的資深投資者巴菲特,一直是無寶不落。由其本人掌舵的投資旗艦巴郡,在今年第二季沽出總值4,000億元蘋果股份之餘,亦有作出新投資。在當季巴郡斥資16億美元入貨,包括對化妝品連鎖店Ulta Beauty及航太公司Heico開新倉。消息刺激Ulta Beauty及Heico盤後股價分別升13%及4%。



上季巴郡買入69萬股Ulta Beauty,以及104萬股Heico。根據周三收市價計,巴郡持有的Ulta Beauty股份價值約為2.3億美元,Heico股份價值約為2.5億美元。

另外,巴郡增持Chubb、西方石油及Sirius XM。

巴郡上季沽出總值4,000億元蘋果股份。圖為蘋果商標 apple logo apple 蘋果公司 A general view outside the new Apple store at the Tun Razak Exchange (TRX) on June 22, 2024, in Kuala Lumpur, Malaysia.