華爾街大行力拓藝術品抵押貸款　想獲貸款　藏品價值最少10萬美元

藝術品投資早年相當興盛，近年則似冷卻跡象。若手上持有大量價值連城的藝術品，卻又不想割愛，如希望套現以應對稅務等資金要求時，又有何方法？據外電報道，有美國富豪透過藝術品押抵融資以籌集資金。



據《彭博》報道，藝術品銷售市場發展步伐已放慢，在今年5月於紐約舉行的拍賣成交額按年下挫23%，促使富豪們重新審視藝術品抵押貸款這個選項。

報道引述德勤全球藝術和金融協調專員Adriano Picinati di Torcello指出，若收藏家需要流動性可以毋須將藝術品出售，而是用有關藝術品作為抵押品以尋求貸款以待市況好轉，又表示正在推動此市場發展。

德勤預料今年藝術品貸款餘額逾360億美元

報道亦指出數間華爾街大行亦向新舊客戶推介有關服務。德勤預期今年以藝術品為抵押品貸款餘額為逾360億元（美元‧下同），較去年的290億至340億元增加。5年前該市場貸款餘額介乎203億至236億元。

報道指出美國最大行正尋求擴大在藝術品貸款市場布局，以吸引及留住超級富豪客戶。與股票不同，藝術品不受每日波動影響，而是以年為單位進行估值。

美國銀行指出在藝術品抵押貸款市場佔有率達30%。（路透社）

美銀稱市佔率達30%

美國銀行藝術品服務主管Drew Watson指出，該行注意到藝術品作為抵押品的新信用額度按年增加14%。該行發言人指出，自2017年成立藝術品服務團隊以來，市場佔有率達30%。團隊共有12位藝術品市場信貸﹑財富規劃及慈善領域的專家，並且對該團隊進行投資。Drew Watson指出有關貸款是採取浮動利率，預料未來減息，資金成本下降，貸款需求有可能會增加。

花旗私人銀行藝術品金融主管Fotini Xydas指出，該行擁有穩定的藝術品貸款客戶群，又指出與其他貸款相比，藝術品貸款利率仍較優惠。該行預料目前市場佔有率介乎10%至15%。

摩根大通的一名發言人指出，該行資產和財富管理業務中，藝術品貸款按年增長1%，與其他業務增長幅度一致。

紐約華爾街。（Reuters）

藝術品貸款只適合富豪

報道指出，鑒於抵押品性質，藝術品貸款只合適於富豪。同時藏品規模越大，借款人可以享有更大的靈活性。

若想向美國銀行尋求藝術品抵押貸款，每件藏品價值最少價值10萬元，年期介乎1至3年，可以續期。貸款額等於藝術品價值的50%。花旗則要求每件藏品價值20萬元。