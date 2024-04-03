台灣花蓮地震｜柯震東家慘成受災戶　八千多萬台幣藝術品幾乎全毀

花蓮今早發生規模7.2強震，全台都感受到劇烈搖晃，各地陸續傳出災情。柯震東的爸爸柯耀宗也在社群貼出家中物品散落一地的照片，寫下：「可惜…. 心疼了我的一些收藏。」



柯震東的父親柯耀宗是台灣本土服飾品牌Whiple的老闆，近年來也投資影視產業，他酷愛收藏一些藝術品，今天一早他住家的藝術品因為地震跌落一地，幾乎全毀，他的友人紛紛留言「人平安最好」、但也有友人回應：「可惜了這八千多萬（台幣）的收藏」，綜藝大姊大張小燕都來留言表示「錢財乃身外之物，人平安就好。」

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