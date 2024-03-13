高息等因素壓抑藝術品投資　去年環球銷售跌4%　唯中國一枝獨秀

巴塞爾藝術展和瑞銀集團的聯合報告指出，全球藝術品市場銷售額回調至約650億美元，較去年減少4%，但仍超過2019年疫情前的644億美元，顯示出強勁的韌性。在高利率、通貨膨脹和政治不穩定等因素的影響下，高端藝術市場增長放緩，但交易量顯著增長4%，增額達到3,940萬美元，當中較低價位的藝術品銷售尤其活躍。



中國去年逆市增9% 超越英國成第二大市場

報告稱，美國保持了藝術界的主導地位，佔全球銷售額的42%（包括一級市場和二級市場）。 儘管出現了一系列引人注目的拍賣失敗，中國還是成功超越英國，成為第二大市場，其份額上升至19%； 英國跌至第三位，佔17%。 法國排名第四，佔比為7%。

不過，就總金額而言，美國市場下降了10%，總計272億美元。 英國的銷售額按價值份額計算也下降了近8%，只有中國受益於新冠疫情相關封鎖導致的銷售積壓，2023年價值增長9%，達到122億美元。這與去年上半年藝術活動的高度活躍密不可分，積極買家從中國內地自2022年推遲的拍賣中購藏作品，而香港的主要藝博會和展覽亦在上半年全面恢復。去年下半年，由於經濟增長放緩的預期影響，藝術市場增長步伐有所緩和。

巴塞爾藝術展和瑞銀集團的聯合報告指出，面對高借貸利率、地緣政治不穩定和經濟狀況波動，去年全球藝術市場銷售額按年下跌4%至650 億美元。（龔思敏攝）

龍頭美國市場去年下跌10%

瑞銀財富管理投資總監辦公室全球資產配置聯席主管蘇安淳（Adrian Zuercher）表示，疫情限制放緩後，中國藝術市場銷售增長9%。這與2022年在全球其他市場觀察到的情況類似，市場先在疫情結束後繁榮增長，隨後銷售及增長步伐減緩。與其他地區一樣，亞洲的奢侈品行業也正經歷轉變，人們更傾向於娛樂和體驗式消費。全球及亞洲的藝術博覽會和活動都已全面恢復，遊客也熱情回歸。從更廣泛的經濟視角來看，預計在寬松的政策和地區出口適度擴張的推動下，2024年亞洲藝術市場將實現經濟增長。

據《彭博》引述報告作者Clare McAndrew稱，去年藝術市場情況在很多方面都與前一年相反，2022年高端藝術品有不錯表現，這些包括價值數百萬美元的作品。 不過，去年看到了轉變，高端產品需求確實在減少，但較低價格作品仍然存在需求。去年最後一個季度與市場人士交談，發現是特別地困難。他表示，去年下半年以來，拍賣市場表現平平。以中國市場來看，如果沒有早春的高峰，這將是非常非常糟糕的一年，對全球來說也是更糟糕的一年。

僅36%經銷商預計銷售額將增加

接受報告調查的1,600名經銷商稱，他們的總銷售額同比下降了約3%，至361億美元。對於營業額超過1,000萬美元的經銷商來說，這種痛苦尤其明顯， 他們平均銷售額下降了7%。 與此同時，規模較小的業務（即營業額低於50萬美元的經銷商）的銷售額平均增長了 12%。

全球最高拍賣數字也出現回落，公開拍賣總銷售額下降了7%至251億美元，其中超過 1,000萬美元的銷售額是下降的主要因素，該級別的拍賣品數量較上一年下降了25%，而總價值則下降了40%。

對於市場前景，僅有36%的藝術經銷商預計銷售額將增加，48%的藝術經銷商預計銷售額將基本保持不變，16%則預計銷售額將下降。與2022年底相比，規模最小的經銷商表現出最樂觀的態度，與之相反，規模最大的經銷商在2023年對未來抱有最高的期望，其中54%預計銷售額將增長。